Le Paris Saint-Germain a décidé de voir la vie en vert ! Pour son troisième maillot de la saison 2026-2027, le club de la capitale et Jordan ont opté pour un design particulièrement audacieux, dominé par une couleur habituellement associée à l’ASSE. De quoi provoquer un joli clin d’œil aux Verts et faire réagir les supporters des deux camps !

Le PSG n’a décidément pas peur de bousculer les traditions ! Habitué à évoluer en rouge et bleu, le club parisien change radicalement de registre avec son nouveau maillot third pour la saison 2026-2027. Conçue en collaboration avec Jordan, cette troisième tunique fait la part belle au vert, une couleur qui n’est évidemment pas anodine dans le football français. À Saint-Étienne, où elle constitue une véritable institution, ce choix parisien risque bien de faire grincer quelques dents !

Déjà visible sur la boutique officielle du PSG, ce nouveau maillot se distingue par une base vert foncé, agrémentée d’un effet tie-dye qui lui donne une apparence particulièrement originale. Au centre, une bande verticale mêlant le vert, le rouge et le violet vient revisiter les codes historiques du club. Le tout est accompagné de touches jaunes sur le flocage, pour un résultat qui ne devrait laisser personne indifférent.

Le PSG marche sur les plates-bandes de l’ASSE !

Mais au-delà de son esthétique, c’est surtout la couleur choisie qui interpelle. Car en France, difficile de parler de maillot vert sans penser immédiatement à l’AS Saint-Étienne ! Véritable symbole de l’identité stéphanoise depuis des décennies, cette couleur est indissociable de l’histoire des Verts et de leur mythique Chaudron.

Voir le PSG, rival historique sur la scène nationale, adopter une tunique largement dominée par le vert a donc quelque chose d’assez savoureux. D’autant que les Stéphanois ont eux-mêmes dévoilé un troisième maillot vert cette saison, avec un design inspiré de leur célèbre écharpe à motifs zigzag.

Reste à savoir comment les supporters de l’ASSE accueilleront cette initiative parisienne. Aucune réaction collective de colère n’est pour l’instant établie, mais le parallèle entre les deux clubs offre déjà un sujet de discussion tout trouvé.

Une chose est sûre : avec ce nouveau maillot, le PSG confirme sa volonté de sortir des sentiers battus. Depuis le début de sa collaboration avec Jordan, le club parisien multiplie les créations originales, à la frontière entre football et mode. Cette nouvelle tenue ne devrait pas déroger à la règle et pourrait rapidement devenir un objet très convoité par les collectionneurs.

Et du côté de Saint-Étienne, on pourra toujours rappeler une chose aux Parisiens : le vert, c’est d’abord une histoire de Verts !