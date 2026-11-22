Gravement blessé au genou droit face à l’OGC Nice, Désiré Doué pourrait manquer au PSG pendant au moins six mois.

Après Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligaments croisé antérieur du genou droit face au FC Barcelone (4-2), le 20 octobre dernier, le Paris Saint-Germain pourrait avoir perdu un autre de ses cadres pour de longs mois : Désiré Doué. L’ancien Rennais s’est gravement blessé au genou droit ce samedi, lors de la victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3). Touché à la suite d’une hyperextension du genou, l’international français a quitté la pelouse sur civière à la 44e minute, en hurlant de douleur. Des images particulièrement inquiétantes qui font craindre le pire pour l’ailier parisien.

Une absence d’au moins six mois redoutée pour Doué ?

Après la rencontre, Luis Enrique n’a pas caché son inquiétude concernant l’état de santé de son joueur. « C’est une blessure grave. C’est la vie d’un joueur professionnel, c’est comme ça. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort qu’avant. Est-ce que je l’ai eu ? Oui, dans les vestiaires. Il faut attendre les tests finaux. Mais il reviendra deux fois plus fort », a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’après-match.

Alors qu’une rupture des ligaments croisés est redoutée pour Désiré Doué, une absence d’au moins six mois serait à craindre, selon L’Équipe. Un nouveau coup dur en perspective pour le PSG et Luis Enrique, déjà privés de Khvicha Kvaratskhelia pour une longue durée. L’ancien joueur du Stade Rennais devrait passer une IRM ce dimanche matin afin de déterminer la nature exacte de sa blessure. Le club de la capitale pourrait communiquer dans les prochaines heures sur la gravité de celle-ci et la durée de son indisponibilité.