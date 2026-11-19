Alors que le PSG aurait ciblé Estêvão pour pallier l’absence de Khvicha Kvaratskhelia en janvier, le jeune Brésilien a réservé une réponse particulièrement amusante aux journalistes qui l’interrogeaient sur une possible arrivée à Paris.

Le Paris Saint-Germain peut-il oublier la piste Estêvão ? Alors que le nom du jeune ailier de Chelsea circule avec insistance dans les rumeurs du mercato, l’intéressé a été interrogé directement sur un éventuel transfert dans la capitale. Et sa réaction vaut le détour !

Après la large victoire du Brésil contre Singapour (7-0), durant laquelle il a inscrit un but et délivré deux passes décisives, Estêvão s’est présenté devant les journalistes. Interrogé sur une possible arrivée au PSG dès janvier 2027, le joueur de 19 ans a préféré prendre la fuite avec un grand sourire : « Au revoir tout le monde ! » Une réponse aussi brève qu’énigmatique, avant de quitter la zone mixte.

Estêvão frustré par son temps de jeu à Chelsea

Cette réaction intervient dans un contexte particulier. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc de Chelsea, l’ancien prodige de Palmeiras peine à trouver sa place. Son temps de jeu en Premier League est particulièrement limité, malgré les attentes placées en lui depuis son arrivée à Londres.

Le principal intéressé n’a d’ailleurs pas caché sa frustration pendant la trêve internationale. « Je remercie Carlo Ancelotti pour sa confiance car chaque joueur veut jouer et à Chelsea, j’ai peu de minutes », a-t-il reconnu après la rencontre face à Singapour. Des déclarations qui alimentent forcément les spéculations sur son avenir.

Le PSG face à un dossier compliqué pour janvier

Pour rappel, le nom d’Estêvão avait été évoqué parmi les ailiers ciblés par le PSG pour compenser l’absence de longue durée de Khvicha Kvaratskhelia. Un prêt dès janvier 2027 aurait été envisagé, avec plusieurs conditions financières et sportives.

Mais Paris risque de devoir regarder ailleurs. Fin octobre, Xabi Alonso avait déjà clairement écarté l’hypothèse d’un départ hivernal de son jeune attaquant : « Il n’y a aucune discussion à ce sujet », avait expliqué l’entraîneur espagnol au sujet d’un éventuel prêt.

Entre un Chelsea qui ne souhaite pas lâcher sa pépite et un joueur qui préfère esquiver les questions sur Paris, le PSG a de bonnes raisons de revoir ses plans. Le dossier Estêvão s’annonce particulièrement compliqué pour Luis Campos et la direction parisienne.