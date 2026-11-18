Avant de recevoir le PSG ce samedi (17h15), l’OGC Nice devrait être privé de plusieurs joueurs importants.

Après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain se déplacera ce samedi (17h15) sur la pelouse de l’OGC Nice, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Leaders du championnat depuis trois journées, les hommes de Luis Enrique tenteront de conforter leur première place au classement face aux Aiglons.

Et avant ce déplacement sur la Côte d’Azur, les bonnes nouvelles pourraient s’enchaîner pour le PSG. Alors que Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé devraient faire leur retour de blessure pour cette rencontre, l’OGC Nice devrait, de son côté, se présenter avec un effectif particulièrement diminué. De quoi offrir un avantage supplémentaire aux Parisiens avant ce choc de Ligue 1.

L’OGC Nice privé de plusieurs joueurs face au PSG

En effet, les Aiglons devraient être privés d’au moins quatre joueurs pour la réception du club de la capitale. Antoine Mendy et Laurent Abergel, tous deux victimes d’une rupture des ligaments croisés, sont toujours éloignés des terrains, tout comme Moïse Bombito, touché au tibia, et Ali Abdi, blessé musculairement. À ces quatre absences pourrait également s’ajouter celle de Mohamed Abdelmonem, touché aux ischio-jambiers lors du dernier match face à Angers (0-2). Un véritable casse-tête en perspective pour l’entraîneur de l’OGC Nice, Olivier Pantaloni, qui devra composer avec ces nombreuses indisponibilités pour tenter de faire tomber le Paris Saint-Germain.