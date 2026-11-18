Décrié depuis son arrivée sur le banc du RC Lens, Didier Digard a reçu un soutien de taille.

Didier Digard peut compter sur un soutien de poids. Alors que le nouvel entraîneur du RC Lens essuie plusieurs critiques depuis son arrivée sur le banc des Sang et Or, Christophe Dugarry a tenu à prendre publiquement sa défense. Le champion du monde 1998 estime que le technicien lensois mérite pleinement cette opportunité.

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Christophe Dugarry monte au créneau pour Didier Digard

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien international français n’a pas caché son soutien à l’entraîneur du RC Lens. « Didier Digard a gagné le droit de pouvoir entraîner une équipe comme Lens », a-t-il notamment déclaré. Une prise de position qui intervient alors que le choix des dirigeants lensois de confier les commandes de l’équipe à un entraîneur au CV encore peu étoffé suscite des interrogations.

Pour Christophe Dugarry, le manque d’expérience de Didier Digard ne constitue pas nécessairement un obstacle. Bien au contraire, il estime que le RC Lens a eu raison de miser sur un profil différent, capable d’apporter de nouvelles idées.

« Quand on n’a pas de moyens, il faut avoir des idées », a-t-il expliqué pour justifier ce choix. Le consultant de RMC Sport ne prétend toutefois pas disposer de garanties concernant la réussite de Digard dans le Pas-de-Calais. Il reconnaît que ce pari comporte une part d’incertitude, mais considère que le profil du technicien mérite d’être tenté.

Un profil jeune, loyal et puncheur taillé pour le RC Lens ?

Dans son intervention, Christophe Dugarry a également mis en avant les qualités humaines et professionnelles de Didier Digard. Son profil jeune, sa loyauté et son tempérament puncheur représenteraient autant d’arguments en faveur de sa nomination.

Le champion du monde 1998 défend ainsi une approche qui consiste à donner leur chance à des entraîneurs moins expérimentés, plutôt que de systématiquement privilégier des techniciens disposant d’un CV plus prestigieux. Pour le RC Lens, le défi est désormais de transformer ce pari en réussite sportive.

Digard sait qu’il sera attendu au tournant et que les résultats auront forcément leur importance. Mais une chose est certaine : dans le débat autour de sa nomination, le nouvel entraîneur lensois vient de recevoir un soutien médiatique de premier plan. Et pas de n’importe qui.