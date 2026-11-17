La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après la démonstration historique de Côme contre le RC Lens en Ligue des Champions (9-1), Nico Paz (21 ans) a posé deux conditions pour signer au PSG.

Nico Paz pourrait bien être l’un des grands animateurs du prochain mercato estival. Auteur d’un excellent début de saison à Côme, avec qui il a récemment humilié le RC Lens à Bollaert en Ligue des Champions (9-1), l’international argentin suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens. Le PSG ferait notamment de lui une priorité pour renforcer son secteur offensif.

Nico Paz, la nouvelle priorité du PSG au mercato ?

Son profil a de quoi séduire Luis Enrique : capable de faire des différences balle au pied et d’évoluer à plusieurs postes, le joueur possède des qualités qui correspondent aux attentes du club de la capitale. Mais attirer le jeune Argentin ne sera pas une opération simple. Car le principal intéressé aurait déjà fixé deux conditions avant de choisir sa future destination.

La première condition est relativement claire : Nico Paz ne considérerait que les clubs qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Sur ce point, le PSG part avec un avantage certain. Actuellement leader de Ligue 1, le club parisien est bien placé pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La deuxième exigence est autrement plus délicate. Le milieu offensif voudrait obtenir la garantie de figurer dans le onze de départ de sa future équipe. Autrement dit, il ne souhaite pas rejoindre un grand club pour simplement s’installer sur le banc. Une demande qui pourrait faire réfléchir les dirigeants parisiens, dans un effectif où la concurrence est particulièrement importante.

Le Real Madrid, Manchester United, Chelsea et Arsenal à l’affût

Le PSG n’est d’ailleurs pas seul sur ce dossier. Manchester United, Chelsea et Arsenal suivraient également la situation de Nico Paz. Une concurrence sérieuse, d’autant que le Real Madrid conserve une carte importante à jouer.

Le club espagnol disposerait en effet d’une clause de rachat prioritaire estimée à 80 millions d’euros. Cette possibilité pourrait lui permettre de reprendre la main sur l’avenir de son ancien joueur et de compliquer les ambitions des autres prétendants.

Le PSG devra donc se montrer convaincant, sportivement comme financièrement, s’il souhaite attirer l’Argentin. Mais la question de son statut dans l’équipe pourrait être le véritable point de blocage. Dans ce dossier, Paris devra trouver le bon équilibre entre son projet sportif et les garanties réclamées par un joueur très courtisé.