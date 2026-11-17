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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ciblé par le PSG et Manchester United au mercato, Mahamadou Nagida (21 ans) sera retenu par le Stade Rennais cet hiver.

Le mercato hivernal pourrait bien être animé autour de Mahamadou Nagida. À seulement 21 ans, le défenseur camerounais du Stade Rennais suscite déjà l’intérêt de plusieurs grandes écuries européennes.

Selon vous, quel renfort le Stade Rennais doit-il recruter en priorité en janvier ? — But! Football Club (@club_but) November 16, 2026

Le PSG et MU aux aguets pour Nagida

Selon TEAMtalk, Manchester United suit attentivement la progression de Nagida. Les Red Devils auraient envoyé des observateurs à plusieurs reprises afin de superviser le latéral gauche rennais. Le profil du Camerounais serait particulièrement apprécié en interne, au point d’être considéré comme une option sérieuse pour renforcer ce poste.

Le PSG est également à l’affût. Le club de la capitale surveillerait la situation de Nagida depuis environ un mois. Une concurrence de poids pour Manchester United, d’autant que le Borussia Dortmund aurait lui aussi manifesté son intérêt, selon Africafoot.

Le Stade Rennais ferme la porte pour janvier

Malgré cet intérêt venu de plusieurs grands championnats européens, le Stade Rennais ne compte pas céder à la pression. Sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2029, Mahamadou Nagida dispose encore d’un engagement longue durée. Sa valeur marchande est estimée à environ 10 millions d’euros.

Mais même une offre intéressante ne devrait pas suffire à faire changer d’avis les dirigeants rennais cet hiver. Le club souhaite conserver son jeune défenseur et ne prévoit pas de lui ouvrir la porte lors du mercato de janvier. Un départ pourrait éventuellement être réexaminé lors d’une prochaine fenêtre de transferts, mais pour janvier, la tendance est claire : le Stade Rennais ne veut pas vendre.