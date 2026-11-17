Blessé avant la trêve internationale, Estéban Lepaul (26 ans) doit reprendre l’entraînement collectif ce mardi dans les rangs du Stade Rennais.

L’inquiétude a laissé place à l’optimisme du côté du Stade Rennais. Touché avant la trêve internationale, Estéban Lepaul (26 ans) va mieux et devrait reprendre le travail avec le groupe ce mardi.

Lepaul de retour à l’entraînement collectif ce mardi

Selon L’Équipe, l’attaquant du Stade Rennais a notamment pu profiter de cette période sans compétition pour récupérer pleinement. Sa non-convocation en équipe de France lui a également permis de se concentrer sur sa remise en forme, sans avoir à gérer les sollicitations internationales. Malgré son envie de retrouver les terrains plus rapidement, Lepaul a dû prendre son mal en patience.

Franck Haise a insisté pour que son joueur reste à l’écart jusqu’à ce qu’il soit suffisamment remis. Le technicien rennais n’a donc pas souhaité précipiter son retour. Une décision prudente, avec un objectif désormais clairement identifié : récupérer son attaquant pour le prochain rendez-vous des Rouge et Noir.

Un retour dans le onze du Stade Rennais contre le FC Lorient ?

Si la reprise collective se déroule comme prévu, Estéban Lepaul pourrait retrouver la compétition ce dimanche face au FC Lorient, à 17h15, lors d’un derby breton très attendu. Une excellente nouvelle en perspective pour le Stade Rennais et Franck Haise.

L’attaque du Stade Rennais a en effet grandement besoin de son avant-centre et son retour offrirait une solution supplémentaire à Franck Haise pour cette rencontre. Reste à voir comment Lepaul réagira à la reprise avec le groupe avant de retrouver le rythme de la compétition. Mais le calendrier semble désormais se préciser : le rendez-vous face aux Merlus est dans le viseur !