RC Lens : Romain Molina envoie Cahuzac au Stade Rennais ! 

Romain Molina fait savoir que Yannick Cahuzac pourrait devenir l’adjoint de Franck Haise au Stade Rennais.

Le parcours de Yannick Cahuzac pourrait prendre une nouvelle direction dans les prochaines semaines. Écarté du RC Lens dans un contexte de résultats jugés insuffisants, l’ancien adjoint a depuis poursuivi son aventure au FC Lorient, où il accompagnait Olivier Pantaloni. Mais une nouvelle opportunité pourrait désormais se présenter à lui.

Cahuzac déjà adoubé par Haise ?

Selon Romain Molina, dans sa dernière vidéo YouTube, une rumeur circule autour d’une possible arrivée de Yannick Cahuzac au Stade Rennais. L’idée serait de le voir intégrer le staff de Franck Haise en qualité d’entraîneur adjoint.

Les deux hommes se connaissent bien pour avoir collaboré au RC Lens. Leur association avait notamment accompagné le retour des Sang et Or au premier plan du football français. Une éventuelle réunion au Stade Rennais aurait donc une dimension particulière, avec des méthodes de travail déjà éprouvées en commun.

Une rumeur à confirmer au Stade Rennais

Le nom de Cahuzac avait également circulé du côté de l’OGC Nice, mais cette piste ne serait finalement pas celle privilégiée. Le Stade Rennais pourrait donc représenter une nouvelle destination pour le technicien. Ce possible mouvement reste toutefois à prendre avec précaution. À ce stade, il s’agit d’une information relayée par Romain Molina et non d’une nomination officiellement annoncée par le Stade Rennais.

Si elle venait à se concrétiser, cette arrivée permettrait à Franck Haise de retrouver un collaborateur qu’il connaît parfaitement. Pour Yannick Cahuzac, ce serait l’occasion de poursuivre sa carrière dans un staff de Ligue 1 et de retrouver un environnement dans lequel il a déjà travaillé avec le nouvel entraîneur rennais. Le dossier mérite donc d’être suivi, même si aucune officialisation n’est encore intervenue.