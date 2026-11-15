RC Lens : ça a déjà chauffé entre Leca et Digard ! 

Fraîchement nommé sur le banc du RC Lens, Didier Digard a déjà eu affaire au caractère bien trempé de Jean-Louis Leca.

Le RC Lens a officialisé vendredi soir la nomination de Didier Digard au poste d’entraîneur jusqu’en juin 2028. Un choix qui va désormais placer le technicien sous la responsabilité sportive de Jean-Louis Leca, directeur sportif artésien. Mais les deux hommes ne vont pas découvrir leurs caractères respectifs. Il y a douze ans, alors qu’ils évoluaient encore en Ligue 1, ils avaient été au cœur d’une vive altercation après un Nice-Bastia particulièrement électrique.

Digard avait violemment recadré Leca

La scène remonte au 18 octobre 2014. Ce soir-là, le SC Bastia s’impose 1-0 sur la pelouse de l’OGC Nice. Une victoire importante pour les Corses, alors en difficulté au classement et privés de leurs supporters, interdits de déplacement. Au coup de sifflet final, Jean-Louis Leca, qui était alors le deuxième gardien bastiais, entre sur la pelouse avec un drapeau à la tête de Maure, symbole corse. Il se dirige vers la tribune Populaire Sud, où se trouvent habituellement les ultras niçois. Le geste est très mal vécu par les supporters azuréens et la situation dégénère rapidement : des fans envahissent le terrain et des incidents éclatent. Au milieu de cette tension, Didier Digard, capitaine du Gym à l’époque, intervient directement auprès de Leca. Le milieu de terrain tente de le faire sortir de la pelouse, mais le gardien bastiais ne veut pas céder. L’affaire prend alors une ampleur considérable, avec des débordements et plusieurs interpellations.

La réaction de Didier Digard ne s’était pas fait attendre. Dans des propos rapportés par L’Équipe, le capitaine niçois avait dénoncé une provocation : « Une provocation ? Franchement, c’est un petit mot pour définir un comportement pareil. » Il reprochait notamment à Leca d’avoir voulu attirer l’attention et d’avoir gâché une fin de match qui, jusque-là, se déroulait sans incident majeur. Le Niçois était même allé beaucoup plus loin dans sa critique personnelle : « C’est toujours la même chose. Des éternels remplaçants qui ont envie de se donner une image, d’être aimés de leurs supporters et qui font n’importe quoi. » Il avait également qualifié Leca de « joueur méconnu » et estimé qu’un grand joueur n’aurait jamais eu un tel comportement. Des mots particulièrement durs, qui montrent à quel point Digard avait été marqué par cette séquence.

Leca avait assumé son geste malgré la polémique

Jean-Louis Leca avait, de son côté, défendu son attitude dès le lendemain sur Canal+. Il reconnaissait que son initiative n’était peut-être « pas la meilleure des idées », compte tenu des proportions prises par les événements. Mais le gardien assurait ne pas avoir voulu provoquer les Niçois ni manquer de respect au club ou à ses supporters. Il expliquait avoir simplement voulu célébrer une victoire symbolique pour Bastia, qui n’avait plus gagné à Nice depuis vingt ans. Leca refusait également de présenter des excuses pour avoir brandi un drapeau corse. Il avait finalement été sanctionné par la commission de discipline de la LFP : deux matchs de suspension, dont un avec sursis. Une décision qui avait suscité la colère du Sporting.

Le football a depuis rapproché les trajectoires des deux anciens adversaires. Didier Digard a été officiellement nommé entraîneur du RC Lens jusqu’en juin 2028. Il va donc travailler quotidiennement avec Jean-Louis Leca, devenu directeur sportif du club artésien. Leur épisode niçois appartient désormais au passé, et rien ne permet d’affirmer qu’il constitue aujourd’hui un obstacle à leur collaboration. Mais cette anecdote rappelle que les deux hommes ont déjà eu un sérieux différend, bien avant de se retrouver dans le même projet sportif. Le nouveau duo lensois va devoir rapidement regarder dans la même direction. Après les turbulences traversées par le le RC Lens, l’urgence est avant tout sportive : remettre l’équipe sur les rails et retrouver de la stabilité. Reste que les retrouvailles entre Digard et Leca ne manquent pas de sel !