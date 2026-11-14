RC Lens : les Bleuets chutent sans leurs deux Sang et Or

Privée d’Ismaëlo Ganiou et de Robin Risser, l’équipe de France Espoirs s’est inclinée face à l’Italie vendredi à Laval (1-2). Les Bleuets de Gérald Baticle devront réagir dès lundi contre l’Angleterre.

Ganiou blessé, Risser retenu avec les A

L’équipe de France Espoirs poursuit sa préparation à l’Euro 2027 sans le moindre représentant du RC Lens. Ismaëlo Ganiou a dû déclarer forfait sur blessure, tandis que Robin Risser a été appelé avec l’équipe de France A. Deux absences qui privent Gérald Baticle de joueurs habitués au haut niveau avec les Sang et Or.

Pour défier l’Italie à Laval, le sélectionneur des Bleuets a confié les cages à Robin Patouillet. Kylian Kouassi Koudou, Noham Gadou, Fodé Diawara et Jeanuël Belocian composaient notamment la ligne défensive française. Au milieu, Lesley Ugochukwu accompagnait Mathis Danois, avec Giovani Versini installé plus haut.

Sept minutes fatales aux Bleuets

Comme le rapporte Lensois.com, la décision s’est faite après la pause. Francesco Camarda a ouvert le score à la 54e minute pour l’Italie. La réaction française n’a pourtant pas tardé puisque Giovani Versini a égalisé sept minutes plus tard.

Déjà décisif avec Brest, le jeune attaquant a entretenu l’espoir des Bleuets. Mais Luca Lipani a redonné l’avantage à la sélection italienne à la 68e minute. Cette fois, les joueurs de Gérald Baticle ne sont pas parvenus à revenir et concèdent une défaite 2-1 dans ce match de préparation.

Le but de Versini constitue néanmoins une bonne nouvelle pour un joueur dont la situation avait déjà suscité de l’intérêt, notamment du côté de l’OM sur le marché des transferts.

Un RC Lens en plein changement

Cette rencontre internationale intervient alors que le RC Lens vient d’ouvrir un nouveau chapitre. Le club artésien a officialisé la nomination de Didier Digard à la tête de son équipe première, avec un engagement portant jusqu’en juin 2028.

Didier Digard est le nouvel entraîneur du RC Lens. Le Racing annonce sa nomination à la tête de l’équipe première jusqu’en juin 2028. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2121359190195351880

Ganiou et Risser retrouveront donc un nouveau technicien à leur retour en Artois. En attendant, le premier doit se remettre de sa blessure, alors que le second profite d’un rassemblement particulièrement valorisant auprès des Bleus.

L’Angleterre pour rebondir

Les Bleuets auront rapidement l’occasion d’effacer ce revers. Ils affronteront l’Angleterre lundi à Bristol, avec un coup d’envoi programmé à 20h30. Les Anglais restent eux aussi sur une défaite, concédée à domicile contre le Portugal de Mezian Mesloub (0-1).

Ce deuxième rendez-vous offrira à Gérald Baticle une nouvelle possibilité de procéder à des ajustements. Face à l’Italie, le sélectionneur avait notamment lancé Jérémy Jacquet Canvot, Sékou Mara Atangana, Eli Junior Kroupi Ngoura et Ethan Mbappé en cours de rencontre, sans parvenir à inverser le résultat.