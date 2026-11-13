RC Lens : énorme coup de massue signé Leca pour Pierre Sage !

Si Pierre Sage semble de plus en plus proche de revenir sur le banc du RC Lens, rien n’est encore fait.

Le retour de Pierre Sage au RC Lens semblait se préciser mais les supporters lensois vont devoir patienter. Joseph Oughourlian a bien fait de Pierre Sage sa priorité pour reprendre les commandes du club artésien après le départ de Yannick Cahuzac.

« Rien d’imminent, on ne finalise rien à cet instant »

Le propriétaire du RC Lens a multiplié les échanges en visioconférence depuis Londres jeudi, notamment avec Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, afin de faire avancer le dossier. L’objectif serait de parvenir à une décision durant le week-end. Mais les discussions ne sont pas encore terminées. Selon L’Équipe, aucun accord n’a encore été trouvé avec le technicien à ce stade. Au club, le discours reste prudent : « Ça avance, mais rien d’imminent. On ne finalise rien à cet instant. »

Une version qui contraste avec les informations de Foot Mercato, qui évoquait jeudi un accord verbal entre les deux parties. Le média avançait même que Sage aurait accepté de revoir ses prétentions salariales à la baisse. Cette divergence montre que le dossier reste difficile à lire et qu’il serait prématuré d’annoncer son retour comme acquis.

Leca aurait d’autres préférences en réserve

Autre élément qui pourrait compliquer les retrouvailles : la position de Jean-Louis Leca. Selon Romain Molina, le directeur sportif du RC Lens accompagnerait publiquement la volonté de Joseph Oughourlian de faire revenir Pierre Sage, alors qu’il privilégierait personnellement d’autres profils. Ces alternatives ne seraient toutefois activées qu’en cas d’échec des négociations avec l’ancien entraîneur du Racing. Les noms de Thiago Motta et de Didier Digard circulent parmi les options évoquées.

D’autres médias ont également cité Habib Beye dans la réflexion lensoise. Cette situation dessinerait donc un possible décalage entre la priorité du propriétaire et les préférences du directeur sportif. Il faudra néanmoins attendre des éléments plus concrets pour savoir si les divergences rapportées par Molina pèsent réellement sur les discussions.

Un week-end décisif pour le RC Lens ?

Le calendrier pousse les dirigeants à accélérer. Après les départs successifs de Dino Toppmöller et de Yannick Cahuzac, le RC Lens a besoin de stabiliser rapidement son encadrement technique. Pierre Sage connaît déjà le club, son environnement et une partie de son effectif. Son retour aurait donc l’avantage de limiter le temps d’adaptation. Mais le technicien doit aussi être convaincu par le projet qui lui est proposé. Les conditions sportives, les garanties pour le mercato et la composition du futur staff peuvent peser dans sa décision.

Le dossier ne se résume donc pas à une simple question de salaire. Joseph Oughourlian espérerait avancer avant la fin du week-end. Reste à savoir si sa volonté suffira à convaincre Pierre Sage et à obtenir l’adhésion de toutes les composantes de la direction. Pour l’instant, le RC Lens n’a pas encore son nouvel entraîneur.