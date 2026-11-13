RC Lens : les premières victimes du retour de Pierre Sage sont identifiées !

Le possible retour de Pierre Sage au RC Lens pourrait s’accompagner d’un profond remaniement du staff, alors que plusieurs membres seraient déjà ciblés par des critiques en interne.

Si le retour de Pierre Sage au RC Lens se confirme, les changements ne devraient pas se limiter au poste d’entraîneur. En coulisses, plusieurs membres du staff actuel pourraient également être concernés par la réorganisation souhaitée au sein du club artésien.

Selon les informations de L’Équipe, certains membres du Racing seraient dans le viseur de critiques internes. Les noms de Cédric Berthelin (entraîneur des gardiens) et d’Éric Sikora (entraîneur adjoint en charge du développement de la formation) sont notamment évoqués, tout comme le pôle médical. Autant de situations qui pourraient évoluer dans les prochains jours, alors que Joseph Oughourlian souhaite avancer sur le dossier du futur entraîneur.

Qui accompagnera Sage ?

Le possible retour de l’ancien entraîneur lensois pourrait aussi lui permettre de venir avec plusieurs adjoints. Un élément important, puisque Pierre Sage n’avait été accompagné que de Jamal Alioui lors de son arrivée en juin 2025. Cette fois, le technicien pourrait disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour constituer son équipe et s’entourer de collaborateurs de confiance.

Rien n’est toutefois acté à ce stade. Aucun accord n’a été trouvé, pour le moment, et les contours d’un éventuel nouveau staff restent à définir. Mais si Pierre Sage retrouve bien le banc du RC Lens, son retour pourrait marquer le début d’un chantier bien plus large qu’un simple changement d’entraîneur.