À LA UNE · RC LENS
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
RC Lens Mercato : Sage a déjà ciblé sa priorité hivernale avant même son retour !
RC Lens : les Sang et Or officialisent le départ de Yannick Cahuzac
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
Stade Rennais : Haise prêt à relancer Cahuzac après son départ du RC Lens ?
RC Lens : le retour de Sage pourrait faire plusieurs victimes, Oughourlian prêt à sévir ?
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
RC Lens : accord trouvé pour le retour de Pierre Sage, mais…
RC Lens : le nouveau coach arrive, énorme coup de massue pour Thauvin !
EXCLU BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac
INFO BUT!RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens
RC Lens : énorme coup de théâtre pour Pierre Sage ! 
RC Lens : Habib Beye envoyé sur le banc des Sang et Or ! 
INFO BUT!RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Sage a déjà ciblé sa priorité hivernale avant même son retour !

Par William Tertrin1 min de lecture
Pierre Sage

Tout proche d’un retour sur le banc du RC Lens après son licenciement de Crystal Palace, Pierre Sage aurait déjà identifié un besoin pour renforcer l’effectif lensois lors du prochain mercato hivernal.

Le retour de Pierre Sage au RC Lens se précise. Après avoir été officiellement remercié par Crystal Palace ce jeudi, le technicien français pourrait rapidement retrouver Bollaert-Delelis. Joseph Oughourlian souhaite en faire sa priorité pour relancer un Racing en difficulté.

Mais au-delà de la question de son retour, les premières indications concernant ses attentes sur le marché des transferts commencent à émerger.

Un milieu box-to-box comme priorité pour Pierre Sage ?

Si les contours du futur projet de Pierre Sage restent encore à définir, ses premières exigences concernant le mercato hivernal ne seraient pas particulièrement importantes. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le technicien français ne devrait pas réclamer une profonde refonte de l’effectif lensois.

Un poste ressort toutefois clairement : celui de milieu de terrain box-to-box. Un profil qui pourrait apporter davantage de densité et d’activité dans l’entrejeu lensois, déjà composé de Cuisance, Titraoui, Haidara et Bulatovic.

Le mercato hivernal déjà dans un coin de la tête ?

Cette demande constituerait, à ce stade, la principale piste de recrutement associée aux attentes de l’ancien entraîneur lensois. L’objectif de Pierre Sage serait avant tout de s’appuyer sur un groupe qu’il connaît déjà, mais qui a bien bougé l’été dernier.

Reste désormais à savoir si son retour sera officialisé dans les prochains jours. Si les discussions aboutissent, le recrutement d’un milieu box-to-box pourrait rapidement devenir l’un des dossiers à suivre du côté du RC Lens.

RC Lens en ce moment

Classement Ligue 1

11e / 18

13 pts · 10 matchs · 4V 1N 5D · +2

DVDDD

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo Toulouse FCToulouse FC

· Ligue 1 J11

11,71N3,5523,60Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DRC Lens 1-2 OMprono ✗
  • DRC Lens 1-9 Como 1907
  • DLOSC 1-0 RC Lens
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du RC Lens 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour les supporters du RC Lens
Les Sang et Or lisent aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot