RC Lens Mercato : Sage a déjà ciblé sa priorité hivernale avant même son retour !

Tout proche d’un retour sur le banc du RC Lens après son licenciement de Crystal Palace, Pierre Sage aurait déjà identifié un besoin pour renforcer l’effectif lensois lors du prochain mercato hivernal.

Le retour de Pierre Sage au RC Lens se précise. Après avoir été officiellement remercié par Crystal Palace ce jeudi, le technicien français pourrait rapidement retrouver Bollaert-Delelis. Joseph Oughourlian souhaite en faire sa priorité pour relancer un Racing en difficulté.

Mais au-delà de la question de son retour, les premières indications concernant ses attentes sur le marché des transferts commencent à émerger.

Un milieu box-to-box comme priorité pour Pierre Sage ?

Si les contours du futur projet de Pierre Sage restent encore à définir, ses premières exigences concernant le mercato hivernal ne seraient pas particulièrement importantes. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le technicien français ne devrait pas réclamer une profonde refonte de l’effectif lensois.

Un poste ressort toutefois clairement : celui de milieu de terrain box-to-box. Un profil qui pourrait apporter davantage de densité et d’activité dans l’entrejeu lensois, déjà composé de Cuisance, Titraoui, Haidara et Bulatovic.

Le mercato hivernal déjà dans un coin de la tête ?

Cette demande constituerait, à ce stade, la principale piste de recrutement associée aux attentes de l’ancien entraîneur lensois. L’objectif de Pierre Sage serait avant tout de s’appuyer sur un groupe qu’il connaît déjà, mais qui a bien bougé l’été dernier.

Reste désormais à savoir si son retour sera officialisé dans les prochains jours. Si les discussions aboutissent, le recrutement d’un milieu box-to-box pourrait rapidement devenir l’un des dossiers à suivre du côté du RC Lens.