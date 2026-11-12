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RC Lens : le nouveau coach arrive, énorme coup de massue pour Thauvin !

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Florian Thauvin (RC Lens)

Alors que le RC Lens attend son nouvel entraîneur, Florian Thauvin broie du noir en Artois.

Le feuilleton du prochain entraîneur du RC Lens serait sur le point de connaître son dénouement. Une source interne a fait savoir à L’Équipe aurait que le remplaçant de Yannick Cahuzac devrait débarquer à la Gaillette dans les tout prochains jours.

Le futur entraîneur du RC Lens attendu dans les prochains jours

Une annonce particulièrement attendue dans l’Artois, alors que le RC Lens doit rapidement avancer dans la préparation de la suite de son projet sportif. L’identité du futur entraîneur sera évidemment déterminante. Il devra trouver les bons équilibres, imposer ses principes de jeu et surtout réussir à tirer le meilleur d’un effectif qui nourrit de grandes ambitions. Pour Florian Thauvin, cette nomination pourrait également représenter un tournant. À 33 ans, le capitaine lensois devra convaincre son nouveau coach et démontrer qu’il reste un élément incontournable du projet artésien.

C’est sans doute la nouvelle la plus difficile à encaisser pour Florian Thauvin. Alors que les forfaits se multiplient au sein de l’équipe de France, le capitaine du RC Lens espérait peut-être bénéficier d’une nouvelle opportunité pour retrouver la sélection. Mais Zinédine Zidane semble avoir d’autres idées. Après les absences de plusieurs internationaux, le sélectionneur a privilégié de nouveaux profils pour compléter son groupe. Pablo Pagis, Éli Junior Kroupi et Senny Mayulu ont notamment profité de cette situation pour se rapprocher des Bleus. De son côté, Thauvin reste à l’écart.

Thauvin snobé par Zidane malgré les forfaits des Bleus

Le dernier coup dur concerne Aurélien Tchouaméni. Le milieu du Real Madrid a lui aussi déclaré forfait pour le rassemblement de novembre, en raison de douleurs dans la zone des adducteurs. Pourtant, cette nouvelle absence ne semble pas avoir ouvert la porte à l’attaquant lensois. Pour Thauvin, le signal est forcément frustrant. À 33 ans, l’ancien Marseillais sait que les opportunités de retrouver durablement l’équipe nationale deviennent plus rares. Ses performances avec le Racing ne semblent donc pas encore suffisantes pour convaincre le nouveau patron des Bleus.

Cette situation pose également la question de la place de Florian Thauvin dans le futur projet lensois. Le changement d’entraîneur pourrait redistribuer certaines cartes dans le vestiaire artésien. Le capitaine devra continuer à afficher son leadership et son efficacité pour conserver un rôle majeur. Son expérience et sa qualité technique restent des atouts importants pour le Racing, mais la concurrence et les exigences du nouveau staff pourraient changer la donne. L’arrivée du prochain entraîneur sera donc particulièrement observée par les supporters. Thauvin aura-t-il toujours le même statut ? Le futur technicien fera-t-il de lui l’un des piliers de son équipe ? Un avenir en Bleu est-il à ranger définitivement aux oubliettes ? Les interrogations sont nombreuses.

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