RC Lens Mercato : après Ganiou, le PSG fonce sur un autre Sang et Or ! 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après un intérêt éventé pour Ismaëlo Ganiou, le PSG lorgnera un autre talent à polir dans les rangs du RC Lens.

Le RC Lens pourrait bientôt voir plusieurs de ses jeunes joueurs attirer les convoitises des grands clubs européens. Alors que le nom d’Ismaëlo Ganiou circule avec insistance sur le marché des transferts, celui de Kyllian Antonio commence lui aussi à faire parler.

Le PSG sur Kyllian Antonio ?

Selon Ekrem Konur, le PSG surveillerait le défenseur central lensois. Deux formations anglaises, Chelsea et Aston Villa, seraient également attentives à son évolution. Pour Paris, cette piste s’inscrirait dans une réflexion plus large autour du renouvellement de sa défense centrale. Le club cherche à anticiper les prochaines saisons et à identifier des profils jeunes, capables de progresser au contact de joueurs confirmés.

À seulement 18 ans, Kyllian Antonio dispose encore d’une importante marge de progression. Le défenseur est considéré comme un joueur prometteur, mais ses prestations cette saison montrent aussi qu’il n’a pas encore atteint une régularité suffisante.

Le contexte lensois n’aide pas forcément. Les Sang et Or traversent une période délicate et les difficultés collectives de l’équipe ont également mis en lumière certaines fragilités individuelles. Antonio doit encore gagner en constance et en maîtrise pour s’imposer durablement au plus haut niveau. C’est précisément ce qui rend cette rumeur à prendre avec précaution. Un intérêt de grands clubs ne signifie pas nécessairement qu’un transfert est proche, encore moins que le PSG prépare une offre concrète.

Chelsea et Aston Villa également à l’affût

La concurrence anglaise pourrait néanmoins donner de l’ampleur au dossier. Chelsea et Aston Villa suivraient eux aussi le jeune défenseur, selon les informations relayées autour du dossier par Konur. Pour le RC Lens, cette attention venue de plusieurs clubs prestigieux confirme l’exposition grandissante de ses jeunes talents. Mais le club artésien n’a aucune raison de précipiter un départ si son joueur doit encore poursuivre son apprentissage en Artois.

Après Ismaëlo Ganiou, Kyllian Antonio pourrait donc devenir un nouveau nom à surveiller dans les prochaines fenêtres du mercato. Le PSG garderait un œil sur lui, mais le dossier reste à un stade exploratoire. Pour le jeune Lensois, la priorité demeure désormais de progresser et de gagner en régularité avec les Sang et Or.