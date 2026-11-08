PSG : après Troyes, Luis Enrique a ressorti un dossier inattendu pour défendre Torres

Après les quatre occasions manquées par Ferran Torres contre Troyes (1-0), Luis Enrique a rappelé le cas de Mika Godts en début de saison pour relativiser les difficultés de son attaquant espagnol.

La victoire parisienne a beau prolonger la belle série du PSG, la prestation contre Troyes (1-0) a laissé quelques interrogations. Six jours après la démonstration à Villarreal (6-0), les hommes de Luis Enrique ont manqué d’efficacité face à une équipe troyenne bien organisée. Une situation que l’entraîneur parisien a relativisée après la rencontre.

« Ça a été une constante les trois dernières années : quand on joue ce type de match, c’est toujours difficile », a reconnu le technicien espagnol. Face à un bloc bas et discipliné, Paris a longtemps peiné à faire la différence malgré une nette domination. Illya Zabarnyi a finalement délivré les siens à la 39e minute, sur un centre de Senny Mayulu.

Luis Enrique a toutefois préféré retenir le résultat et la dynamique de son équipe. Le PSG vient en effet d’enchaîner huit victoires entre les deux dernières trêves internationales et compte désormais onze succès consécutifs toutes compétitions confondues. « Je suis très content, particulièrement quand on gagne ce type de match », a-t-il souligné.

Luis Enrique refuse de s’inquiéter pour Ferran Torres

L’autre sujet de la soirée concerne Ferran Torres. Titulaire à la pointe de l’attaque, l’Espagnol a traversé une rencontre particulièrement frustrante. À quatre reprises (38e, 45e, 45e+2 et 67e), il s’est heurté au gardien troyen Hillel Konaté, incapable de concrétiser ses occasions.

Une inefficacité qui contraste avec ses débuts remarqués sous le maillot parisien. Mais Luis Enrique refuse de céder à l’inquiétude et affiche son soutien à son attaquant. « En début de saison, tout le monde était préoccupé pour Mika Godts, pas pour Ferran, et maintenant c’est l’inverse. Ne vous préoccupez pour aucun joueur de Paris-Saint-Germain. C’est normal que les attaquants ratent et marquent des buts », a-t-il assuré, avant de rappeler ce qu’il attend prioritairement de ses offensifs : « La condition sine qua non, pour moi, c’est que les attaquants continuent à avoir de grosses occasions. »

Le technicien a également tenu à saluer la performance du gardien adverse et l’organisation de Troyes : « Le gardien a été à un très bon niveau, leur équipe aussi. » Un message clair : malgré le manque de réussite de Ferran Torres, Luis Enrique ne compte pas remettre en question son attaquant. Pour le coach parisien, l’essentiel reste de continuer à se procurer des occasions. À charge désormais pour l’Espagnol de retrouver le chemin des filets.