PSG Mercato : le bourreau du RC Lens à Paris l’été prochain ?

Après avoir humilié le RC Lens avec Côme (1-9), Nico Paz pourrait devenir l’une des grandes cibles du PSG pour l’été 2027, malgré la clause de rachat détenue par le Real Madrid.

Le PSG pourrait bien revenir à la charge pour Nico Paz. Déjà associé au club parisien ces derniers mois, le milieu offensif argentin affole l’Europe avec ses performances sous les couleurs de Côme. Et sa démonstration face au RC Lens en Ligue des champions (1-9) n’a certainement pas échappé aux recruteurs parisiens.

Nico Paz, le cauchemar du RC Lens qui fait rêver le PSG

Il y a des prestations qui marquent les esprits. Celle de Nico Paz à Bollaert-Delelis en fait incontestablement partie. Mercredi dernier, l’Argentin a participé au véritable naufrage lensois en Ligue des champions. Un but, deux passes décisives et une influence considérable dans le jeu : le numéro 10 de Côme a été l’un des grands artisans de cette victoire historique (9-1).

À 22 ans, le joueur formé au Real Madrid confirme qu’il appartient à la catégorie des talents capables de faire basculer une rencontre à eux seuls. Cette saison, il poursuit son ascension en Italie avec six buts et huit passes décisives en 13 rencontres.

Un profil technique, créatif et particulièrement dangereux entre les lignes qui pourrait parfaitement correspondre aux exigences de Luis Enrique. Le PSG recherche régulièrement des joueurs capables d’apporter de la créativité et de la percussion dans les petits espaces. Nico Paz coche plusieurs cases.

Le PSG déjà associé au dossier, le Real Madrid en embuscade

L’hypothèse parisienne n’est d’ailleurs pas totalement nouvelle. En juin dernier, le média MediaFoot révélait que le PSG avait pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur. Une première approche qui témoignait de l’intérêt suscité par l’international argentin sur le marché européen.

Mais pour attirer Nico Paz, Paris devra composer avec un obstacle de taille : le Real Madrid. Le club espagnol n’a jamais totalement perdu la main sur son ancien joueur. Après avoir officialisé son maintien à Côme pour la saison 2026-2027, la Maison Blanche a conservé une option unilatérale de rachat pour l’exercice 2027-2028.

Selon les informations du quotidien espagnol AS, cette clause serait fixée à 80 millions d’euros et serait valable lors du mercato estival 2027. Autrement dit, le Real Madrid dispose d’une priorité particulièrement importante sur le dossier.

Un investissement XXL pour le mercato estival 2027 ?

Pour le PSG, le dossier s’annonce donc particulièrement complexe. Si Paris souhaite réellement attirer Nico Paz, il faudra probablement se montrer très convaincant sur le plan financier, mais également sportif. Avec un Real Madrid capable de le rapatrier grâce à son option de rachat, la marge de manœuvre parisienne est limitée.

Reste que le joueur aura son mot à dire. Son choix de poursuivre l’aventure à Côme lors de la saison actuelle montre qu’il accorde une importance particulière à son temps de jeu et à son développement. Le PSG pourrait donc avoir une véritable carte à jouer si le Real Madrid ne souhaite finalement pas récupérer son ancien protégé. À condition, évidemment, de convaincre le principal intéressé, qui n’aura d’ailleurs plus qu’une année de contrat l’été prochain.

Une chose est certaine : après avoir fait vivre une soirée cauchemardesque au RC Lens, Nico Paz risque de faire parler de lui pendant encore plusieurs mois. Et son nom pourrait bien revenir avec insistance dans les discussions autour du prochain mercato parisien.