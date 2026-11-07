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PSG : Le dossier de prolongation franchit un nouveau cap

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
PSG : Le dossier de prolongation franchit un nouveau cap

Le PSG poursuit ses discussions avec Désiré Doué autour d’une prolongation. Les derniers échanges seraient positifs et la durée du nouveau bail envisagé commence désormais à se préciser.

Des échanges qui avancent dans le bon sens

On vous en parlait ce samedi : une première offre du PSG avait été transmise à Désiré Doué afin d’avancer sur sa prolongation. Le dossier vient de connaître un nouveau développement, les discussions entre les différentes parties se poursuivant dans un climat jugé positif.

Selon les informations relayées par @ActuL1_, sur la base des révélations d’Abdellah Boulma, un nouveau contrat jusqu’en juin 2032 est désormais évoqué. Une durée particulièrement longue, qui témoignerait de la volonté du club de la capitale d’inscrire l’international français dans son projet sur le long terme.

Un bail jusqu’en 2032 sur la table

La principale nouveauté concerne donc l’échéance du contrat discuté. Si les négociations aboutissent sur cette base, Désiré Doué serait lié au PSG jusqu’en juin 2032. Pour l’heure, il est seulement question d’une durée évoquée au cours des échanges et non d’un accord définitivement bouclé.

Aucun autre détail n’a filtré concernant les conditions de cette éventuelle prolongation. La prudence reste donc de mise tant que le PSG ou l’entourage du joueur n’a pas officialisé une avancée décisive. La dynamique semble néanmoins favorable, quelques heures après l’apparition d’une première proposition parisienne.

Paris veut sécuriser Désiré Doué

En ouvrant ce dossier, la direction parisienne affiche clairement son intention de sécuriser l’avenir de Désiré Doué. Le club ne se contente plus d’une première prise de contact puisque les discussions se poursuivent et portent désormais sur un engagement particulièrement étendu.

Le passage d’une offre initiale à des échanges décrits comme positifs constitue un signal encourageant pour la suite. Il reste encore aux deux camps à s’entendre sur l’ensemble des contours du futur contrat. Mais l’horizon 2032 donne désormais une indication précise sur la direction prise par les négociations.

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