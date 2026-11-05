FC Barcelone Mercato : Deco prêt à chiper au PSG le nouveau patron de la L1

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le PSG suit attentivement les performance de Paris Brunner en vue du mercato, le FC Barcelone a rejoint la liste des courtisans de l’attaquant allemand.

À seulement 20 ans, Paris Brunner est en train de changer de dimension. Arrivé à Monaco en provenance du Borussia Dortmund à l’été 2024, l’attaquant allemand a progressivement gagné sa place dans l’effectif monégasque. Ses performances cette saison ont attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens.

Le Barça entre dans la course pour Brunner

Le FC Barcelone connaît déjà le profil du joueur. Le directeur sportif Deco aurait notamment suivi sa situation avant son arrivée sur le Rocher. Selon El Nacional, le club catalan serait de nouveau attentif à son évolution et pourrait envisager de se positionner lors du prochain mercato. Le PSG figure également parmi les clubs intéressés. Luis Campos surveillerait les prestations du Monégasque, même si Paris ne serait pas forcément le prétendant le plus avancé dans ce dossier. Arsenal et Chelsea complètent la liste des formations citées parmi les courtisans.

Mais pour convaincre l’AS Monaco de laisser partir son attaquant, il faudra sortir le chéquier. Selon les informations relayées par El Nacional et Sport.fr, le club de la Principauté réclamerait au moins 50 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ. Une somme considérable pour un joueur de 20 ans, même si ses performances expliquent l’intérêt grandissant autour de lui. Monaco doit également composer avec une situation financière délicate, ce qui pourrait pousser ses dirigeants à étudier certaines offres dès janvier.

Monaco réclamerait au moins 50 M€

Attention toutefois : d’autres informations publiées récemment évoquent plutôt un prix de départ autour de 30 millions d’euros. Le montant réellement attendu par l’ASM reste donc à confirmer. Cette différence montre surtout que les conditions d’un éventuel transfert ne sont pas encore clairement établies.Le parcours de l’Allemand explique en partie cette agitation. Formé au Borussia Dortmund, Brunner a rejoint Monaco en 2024 avant de passer par le Cercle Bruges en prêt. De retour en Principauté, il a progressivement trouvé sa place et s’est imposé comme l’une des révélations offensives de ce début de saison.

Son efficacité devant le but, sa puissance et sa capacité à jouer dans l’axe attirent les grandes écuries européennes. Le joueur dispose encore d’une importante marge de progression, ce qui renforce son attractivité sur le marché. Pour le FC Barcelone, l’opération pourrait représenter un investissement sur l’avenir. Pour Arsenal et Chelsea, le profil de l’Allemand offre également une piste intéressante. Quant au PSG, il devra surveiller la concurrence s’il souhaite réellement avancer sur ce dossier. Le dossier Paris Brunner pourrait donc devenir l’un des feuilletons du mercato.