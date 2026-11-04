Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

S’il ne sait pas s’il pourra recruter au prochain mercato, l’OM a déjà pris contact avec un jeune milieu offensif hispano-malien très prometteur.

En cas de feu vert de la DNCG en décembre, l’OM pourrait frapper un joli coup sur le marché des jeunes talents. Selon Africafoot, les dirigeants marseillais suivent de très près Moussa Koné, surnommé « Aguya ».

L’OM passe à l’action pour Moussa Koné

Âgé de seulement 17 ans, le milieu offensif évolue actuellement avec les Juvenil A du CF Villarreal et figure déjà sur les tablettes de plusieurs grandes écuries européennes. Les premiers contacts auraient même été établis entre le club phocéen et l’entourage du joueur. Un dossier prometteur, mais qui s’annonce loin d’être simple à boucler.

Le jeune Hispano-Malien est sous contrat avec Villarreal jusqu’au 30 juin 2028. Une situation qui place le club espagnol en position de force dans les discussions. Les dirigeants des Sous-marins jaunes avaient d’ailleurs réussi à conserver leur pépite l’été dernier, malgré l’intérêt de plusieurs formations prestigieuses, en obtenant sa prolongation.

Mais l’OM n’aurait pas renoncé. D’après Africafoot, Marseille aurait désormais fait de Koné l’une de ses priorités et les négociations seraient en cours. Reste à savoir si Villarreal acceptera de laisser partir l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs, alors que son contrat court encore sur plusieurs saisons.

Le PSG, le Barça et Manchester City également à l’affût !

La concurrence s’annonce particulièrement relevée. Moussa Koné serait suivi par plusieurs poids lourds du football européen, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Manchester City, la Juventus et le Real Madrid.

Une liste qui témoigne de la réputation grandissante du joueur. Pour l’OM, parvenir à le convaincre représenterait donc un joli coup, mais aussi un signal fort sur sa capacité à attirer des profils convoités à l’échelle européenne. Sur le terrain, Koné commence à justifier les attentes placées en lui. Cette saison, il a déjà disputé huit rencontres avec les Juvenil A, dont deux en UEFA Youth League U19.

En División de Honor, son bilan est de un but et deux passes décisives en six matchs. Son équipe occupe actuellement la deuxième place du groupe 7 avec 16 points après huit journées, à une longueur du leader, Torrent CF, qui compte toutefois un match de plus. Avant son passage devant la DNCG, l’OM devra donc se montrer convaincant pour attirer ce talent dans ses filets.