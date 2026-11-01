FC Barcelone, PSG : le refus qui refroidit la Premier League !

Courtisé par plusieurs cadors européens après son excellent début de saison, Fermín López ne compte pas ouvrir la porte à un départ du FC Barcelone. Le milieu espagnol a notamment envoyé une réponse très claire à Manchester United.

Manchester United rejoint les prétendants

On vous en parlait début octobre : Chelsea avait déjà avancé ses pions dans le dossier Fermín López, également suivi par le PSG. Un nouveau cador de Premier League vient désormais se mêler à la lutte puisque Manchester United rôde autour du milieu de terrain du FC Barcelone.

L’intérêt des Red Devils n’a rien de surprenant au regard du début de saison réalisé par l’international espagnol. À 23 ans, le pur produit de la formation catalane totalise déjà 6 buts et 6 passes décisives en 13 rencontres. Des chiffres qui renforcent encore sa cote sur le marché européen.

Fermín López ferme clairement la porte

Cette nouvelle menace anglaise ne semble toutefois pas inquiéter le Barça. Interrogé sur l’intérêt de Manchester United, Fermín López a réaffirmé son attachement à son club formateur, comme le rapporte la source de l’information en relayant Mundo Deportivo.

« Un départ à Manchester United ? Je ne prête pas attention à ce genre d’informations. Je veux rester au Barça le plus longtemps possible et j’espère y terminer ma carrière », a assuré le milieu de terrain. Une sortie qui coupe court, au moins provisoirement, aux spéculations entourant son avenir.

Khvicha Kvaratskhelia sera absent de la cérémonie du Ballon d’Or après sa rupture des ligaments croisés subie face au Barça. Son opération du genou est prévue à Doha. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114674488428118266

Un contrat qui protège solidement le Barça

La position du joueur est d’autant plus confortable que son bail ne prendra pas fin à court terme. Fermín López est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2031. La direction blaugrana n’est donc pas dans l’obligation d’écouter les approches du PSG, de Chelsea ou de Manchester United.

Au-delà de cette protection contractuelle, ses performances lui donnent une place grandissante dans le projet catalan. Capable de se montrer décisif tout en apportant son activité dans l’entrejeu, l’Espagnol franchit toutes les étapes depuis son installation dans l’équipe première.

La priorité reste la Catalogne

Les prétendants disposent désormais d’une réponse sans ambiguïté. Malgré l’intérêt de plusieurs puissances financières, Fermín López ne se voit pas poursuivre sa carrière loin de la Catalogne. Sauf énorme surprise ou changement de position du Barça, son avenir immédiat reste donc inscrit dans son club formateur, où il ambitionne même de terminer sa carrière.