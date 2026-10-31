Relancé récemment par Luis Enrique après avoir été ciblé par le Stade Rennais au mercato, Quentin Ndjantou (19 ans) serait sur le provint de prolonger au PSG.

Le PSG prépare l’avenir et entend sécuriser plusieurs jeunes talents de son centre de formation. Le premier d’entre eux se nomme Quentin Ndjantou.

Ndjantou vers une prolongation au PSG

Âgé de 19 ans, le milieu offensif a retrouvé une place dans les plans de Luis Enrique après une période compliquée, marquée par une blessure aux ischio-jambiers. Le jeune Parisien s’est notamment illustré en délivrant une passe décisive contre l’OL (2-0), avant d’entrer en jeu hier au Havre (5-1). Il compte déjà 16 apparitions avec l’équipe première, avec notamment plusieurs expériences en Ligue des champions la saison passée.

Selon RMC Sport, des discussions sont en cours entre le joueur et la direction sportive pour prolonger son contrat jusqu’en 2031. Actuellement lié au PSG jusqu’en 2028, Ndjantou pourrait donc s’inscrire durablement dans le projet parisien. L’optimisme serait de mise en interne.

Le Stade Rennais l’avait ciblé au mercato

Cette évolution pourrait représenter une déception pour le Stade Rennais, qui avait manifesté de l’intérêt pour Quentin Ndjantou lors du mercato. Mais le retour en grâce du joueur auprès de Luis Enrique et les discussions autour d’une prolongation témoignent de la volonté parisienne de le conserver. Le PSG semble vouloir miser sur son potentiel plutôt que de le laisser partir. Le club de la capitale ne compte pas s’arrêter à Ndjantou. Selon les informations rapportées, le PSG souhaite également faire signer un premier contrat professionnel à David Boly.

Âgé de 17 ans, le latéral droit a déjà goûté à l’équipe première. Il avait disputé 29 minutes en Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot, le 20 décembre, lors d’une victoire parisienne 4-0, avant de sortir sur blessure. Présent lors de la préparation estivale du PSG, Boly est actuellement lié au club par un contrat aspirant jusqu’en juin prochain. Sa signature professionnelle permettrait donc à Paris de sécuriser un autre élément prometteur de son centre de formation.