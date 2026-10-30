PSG : le verdict est tombé après le triplé d’Hakimi

Achraf Hakimi a survolé la victoire du PSG contre Le Havre (5-1). Auteur du premier triplé de sa carrière, le latéral marocain a également obtenu la note parfaite et le titre d’homme du match.

Une note de 10/10 pour Hakimi

On vous en parlait après le premier triplé retentissant d’Achraf Hakimi : le défenseur parisien a livré une prestation à part face au Havre. Depuis, un nouveau verdict est venu confirmer l’impression laissée sur la pelouse.

La rédaction de Foot Mercato lui a en effet attribué la note de 10/10, tout en le désignant homme du match. Une évaluation parfaite qui récompense l’influence considérable du Marocain dans le succès parisien (5-1).

Hakimi n’a pas seulement trouvé le chemin des filets à trois reprises. Il a également délivré une passe décisive à Godts et, selon le décompte publié par Foot Mercato, participé aux cinq buts inscrits par le PSG.

Un premier triplé particulièrement complet

La performance prend une dimension supplémentaire au regard du poste occupé par Hakimi. Le latéral droit a signé le premier triplé de sa carrière, tout en ajoutant une passe décisive à sa feuille de statistiques. Son apport offensif a ainsi rythmé toute la rencontre.

La rédaction de Foot Mercato attribue un 10/10 à Achraf Hakimi, élu homme du match après la victoire du PSG contre Le Havre. Le Marocain a signé le premier triplé de sa carrière et une passe décisive pour Godts. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2116270007277559816

Ces chiffres suffisent à mesurer la place prise par l’international marocain au cours de cette soirée. Trois buts, une offrande et une implication annoncée sur l’ensemble des réalisations parisiennes : le contenu de sa copie explique la rareté de la note obtenue.

Une soirée de référence avec le PSG

Déjà reconnu pour sa capacité à multiplier les courses et à apporter le surnombre, Hakimi a cette fois transformé son activité en statistiques décisives. Face au Havre, il a pesé directement sur le score sans renoncer à son rôle de passeur.

Cette distinction individuelle vient donc prolonger une soirée déjà historique à l’échelle de sa carrière. Le 10/10 ne change pas le résultat du match, mais il donne un relief supplémentaire à une prestation durant laquelle le Parisien s’est montré omniprésent.

Le Marocain au cœur des cinq buts

Le détail le plus marquant reste cette implication sur les cinq réalisations du PSG. Même au sein d’un large succès collectif, Hakimi a concentré l’essentiel de la production offensive parisienne, entre ses trois buts et sa passe décisive pour Godts.

Après le triplé, la note parfaite et le titre d’homme du match complètent donc le tableau. Une récompense logique pour le latéral marocain, qui aura fait de ce PSG – Le Havre l’une des prestations les plus abouties de sa carrière.