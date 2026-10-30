LOSC – RC Lens (1-0) : Lens puni par Giroud en fin de match, les notes des Sang et Or

William Tertrin, au stade Pierre-Mauroy.

Le RC Lens est encore une fois tombé dans le piège lillois. Globalement dominés une grande partie de la rencontre, les Sang et Or ont fini par céder dans les dernières minutes face au LOSC (1-0), ce vendredi soir, au stade Pierre-Mauroy. Entré en jeu en seconde période, Olivier Giroud a crucifié les hommes de Yannick Cahuzac à la 86e minute. Une défaite frustrante pour les Lensois, qui devront rapidement rebondir. Voici les notes des joueurs du Racing.

RISSER 6

Il a sans doute dû frissonner au moment où Mbappé a enroulé une frappe passée juste à côté du cadre (18e), mais cela ne l’a pas empêché de répondre présent sur le coup de tête de Diaoune (20e), qui a ensuite fracassé la barre sur une frappe (33e). Sollicité dès la reprise du jeu, il n’en avait pas fini avec Mbappé et s’est interposé sur deux tentatives très chaudes (48e, 53e). Décisif face à Haraldsson (66e), puis Goffi ensuite (73e), il est tellement malheureux en repoussant une frappe de loin de Bentaleb, que Giroud reprend pour marquer dans le but vide (86e). Cruel…

AGUILAR 4

Peut-être le match de trop en défense centrale, étant donné qu’il a été difficile pour lui de suivre la cadence face à la fougue de Diaoune.

BAIDOO 6

Il monte toujours autant en puissance, et a repoussé bon nombre de ballons chauds pour mettre de l’ordre dans la surface. Malheureusement, il a été pris de vitesse par Giroud, plus prompt à reprendre le ballon pour inscrire l’unique but de la rencontre.

TODIBO 6

On dirait bien que l’ancien Niçois tient ici son match référence depuis son arrivée. Impeccable dans sa lecture du jeu, il a bien tenu Mbappé et s’est montré très solide. Il n’a en revanche pas trop compris sa sortie à la 62e, et nous non plus à vrai dire. Mais Antonio s’est directement mis dans le bain avec un énorme retour sur Mbappé, qui partait seul au but.

ABDULHAMID 4

Il a été sanctionné très tôt dans le match, et a fait passer un gros frisson juste avant la mi-temps, mais sa frappe en angle fermé a été repoussée par Ozer.

CUISANCE 4

Le milieu lillois a été nettement supérieur, notamment grâce à un grand Bentaleb. Le numéro 27 a bien tenté de régaler avec un contrôle et une transversale en volée pour servir Abdulhamid à droite, qui a ensuite buté sur Ozer. Sorti à la 69e pour l’entrée de Titraoui.

HAIDARA 4

Une très bonne récupération à la 11e qui offre à Lens sa première grosse occasion. Mais compliqué de faire la différence devant un très bon milieu nordiste, et le Malien est sorti à la 80e pour l’entrée de Bulatovic.

UDOL 5

Une première période de patron lors de laquelle il a su museler Mbappé (8 duels remportés sur 10 au total). Mais ses relances ont parfois été imprécises, et il a été compliqué pour lui de trouver ses attaquants par la passe ou les centres.

THAUVIN 2

Toujours aussi chahuté par les supporters lillois, il a été l’ombre de lui-même lorsqu’il touchait la balle, hormis peut-être une bonne passe côté droit pour Abdulhamid en fin de première période. Il a manqué l’immanquable à la 58e, où il s’est retrouvé totalement seul devant Ozer, mais le gardien turc est venu tacler à l’entrée de sa surface pour contrer son crochet. On a tellement de mal à reconnaître le Florian Thauvin si soyeux lorsqu’il débarque en terre lilloise, et c’est bien dommage…

SOTOCA 3

Un bon centre dans la boîte dès la 3e minute, et un accrochage virulent avec Mbappé juste avant la mi-temps, mais pas grand chose d’autre pour le numéro 7, pas avare d’efforts mais qui n’a pas brillé au sein d’une attaque lensoise très en difficulté. Sorti à la 62e pour l’entrée de Kadile.

HAZARD 3

Une bonne situation dès le début du match à droite de la surface, mais sa frappe du droit n’a absolument pas inquiété Özer (11e). Et c’est tout… On ne peut pas dire que cette première titularisation en numéro 9 ait porté ses fruits, même s’il aurait mérité sa passe décisive sur l’énorme occasion de Thauvin manquée devant Ozer. Sorti à la 69e pour l’entrée d’Ivanovic.