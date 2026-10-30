RC Lens, LOSC : une petite phrase ravive la rivalité entre les dirigeants

Réunis lors d’un événement, Benjamin Parrot et Olivier Létang ont livré un échange particulièrement froid au sujet de leur passé commun à Reims. Le président du LOSC a tenu à corriger immédiatement le directeur général du RC Lens.

Parrot évoque un passé commun à Reims

La rivalité entre le RC Lens et le LOSC ne se limite visiblement pas au terrain. À l’occasion d’un événement relayé par L’Équipe, Benjamin Parrot a expliqué avoir côtoyé Olivier Létang lorsqu’ils se trouvaient tous les deux à Reims. Une présentation que le président lillois n’a pas laissé passer.

La réponse de Létang a été immédiate et particulièrement sèche : « On ne s’est pas côtoyés, on s’est croisés. » Une manière de préciser que les deux hommes, désormais à la tête de deux clubs rivaux, n’ont jamais réellement travaillé ensemble au Stade de Reims.

Létang recadre immédiatement le dirigeant lensois

L’échange, rapporté par ActuL1, témoigne d’une certaine distance entre les deux dirigeants. Olivier Létang n’a pas contesté leur présence simultanée à Reims, mais il a clairement refusé l’idée d’une collaboration ou même d’une véritable proximité professionnelle.

Benjamin Parrot explique avoir côtoyé Olivier Létang à Reims. Réponse du président du LOSC : « On ne s’est pas côtoyés, on s’est croisés. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2116138059574219199

Cette mise au point prend forcément une saveur particulière au regard des fonctions occupées aujourd’hui par les deux hommes. Benjamin Parrot est directeur général du RC Lens, tandis qu’Olivier Létang préside le LOSC. Deux postes majeurs chez les voisins et rivaux du Nord.

Une tentative de recrutement à Rennes

Leur histoire commune ne se résumerait pourtant pas à cette simple rencontre rémoise. Létang aurait ensuite tenté de recruter Parrot lorsqu’il officiait au Stade Rennais. Cette démarche n’avait pas débouché sur une collaboration, mais elle montre que le dirigeant lillois connaissait bien le profil de l’actuel directeur général lensois.

À l’époque, les deux hommes auraient donc pu finir par travailler ensemble en Bretagne. Ce scénario ne s’est jamais concrétisé et chacun a depuis poursuivi sa route. Benjamin Parrot a notamment pris une place importante dans le nouvel organigramme artésien, avec la perspective d’un nouveau défi au RC Lens.

La rivalité Lens-Lille en toile de fond

Cette séquence ne révèle aucun différend précis entre Parrot et Létang, mais le choix des mots du président du LOSC ne passe pas inaperçu. Sa correction publique ferme immédiatement la porte à l’idée d’une ancienne relation professionnelle étroite.

Olivier Létang a déjà montré qu’il vivait intensément les rendez-vous face au RC Lens, comme lors de son départ avant la fin d’un derby. Cette fois, une simple évocation du passé rémois aura suffi à provoquer une mise au point nette.