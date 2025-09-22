RC Lens – LOSC : Olivier Létang explique pourquoi il a quitté le stade avant la fin du derby

Après avoir quitté le stade avant la fin du derby entre Lens et Lille, Olivier Létang, président du LOSC, s’est exprimé sur cette action.

Samedi soir, lors de la défaite 3-0 du LOSC face au RC Lens, le président du LOSC, Olivier Létang, a quitté le stade Bollaert-Delelis avant le coup de sifflet final. Une décision qui a rapidement fait parler, notamment à cause d’une banderole hostile déployée par les supporters lensois. Mais pour le dirigeant lillois, cette banderole n’a rien à voir avec son départ.

Létang n’a rien contre la banderole

« Cette banderole fait partie du folklore d’un derby. Ce n’est pas à cause de cela que j’ai quitté le stade avant la fin. La raison, c’est que je n’ai pas aimé le comportement de nos joueurs. Nous n’avons pas disputé un derby. J’étais très agacé par cela », a-t-il confié à Ici Nord.

Le message, qui ciblait directement Létang avec des mots très durs — « Suceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber » —, n’a donc pas été le facteur déclencheur de sa réaction…