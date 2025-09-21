RC Lens – LOSC : doublement humilié, Létang n’a pas vu la fin du derby !
RC Lens – LOSC : doublement humilié, Létang n’a pas vu la fin du derby !

La banderole des supporters lensois à l'attention d'Olivier Létang pendant le derby.
Raphaël Nouet
21 septembre 2025

Brocardé par les ultras du RC Lens et agacé par la prestation de son équipe, le président du LOSC, Olivier Létang, a quitté la tribune présidentielle de Bollaert à un quart d’heure de la fin.

Bollaert s’est offert une soirée de rêve hier soir avec la victoire du RC Lens sur le LOSC (3-0). Cela faisait quatre ans que les supporters sang et or attendaient cela à domicile et six matches qu’ils trépignaient d’impatience de faire chuter les Dogues. Cerise sur le gâteau, on apprend qu’Olivier Létang, doublement humilié, n’a pas assisté à la fin de la rencontre ! Selon L’Equipe, le président lillois a quitté la tribune présidentielle à la 75e. « Quand on connaît le personnage, certains risquent d’entendre parler du pays dans le club… », écrit le quotidien sportif.

Une banderole bien sentie contre lui

L’Equipe ne sait pas ce qui a le plus agacé Létang : la prestation de son équipe ou les banderoles des ultras à son encontre. Car les supporters lensois ont frappé fort avec un jeu de mots bien senti : « Suceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber ». Car, effectivement, sans parler du fait qu’il représente un club honni à Lens, le président de Lille est aussi un adversaire de Joseph Oughourlian au sein de la LFP puisqu’il est affilié au PSG, où il travaillait il y a quelques années…

Le RC Lens a donc remporté une victoire éclatante sur le terrain mais également dans les tribunes. Et on imagine assez bien la joie de Joseph Oughourlian au moment où Olivier Létang quittait son siège pour aller suivre la fin du match dans les vestiaires visiteurs, dans le bus de son club ou carrément pour rentrer chez lui !

