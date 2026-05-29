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FRANCE

OL : Bryan Bergougnoux, triple champion de France avec Lyon, est décédé à 43 ans

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 17:50
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L’ancien attaquant de l’OL et ex-international espoirs français Bryan Bergougnoux est décédé ce vendredi à l’âge de 43 ans.

C’est une bien triste nouvelle en ce vendredi 29 mai. Bryan Bergougnoux, ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et figure bien connue de Ligue 1 dans les années 2000 et 2010, est mort ce vendredi à Toulouse.

Âgé de 43 ans, l’ex-attaquant aurait été victime de plusieurs malaises alors qu’il se trouvait en déplacement pour participer à un tournoi des légendes. Pris en charge rapidement et transporté à l’hôpital, il n’a pas survécu, selon Le Progrès.

Une carrière marquée par l’OL et trois titres de champion de France

Né à Lyon en 1983 et formé à l’Olympique Lyonnais, Bryan Bergougnoux fait ses débuts professionnels en 2001. Il s’impose progressivement dans l’effectif lyonnais de l’époque dorée, remportant trois titres consécutifs de champion de France en 2002, 2004 et 2005.

Sous le maillot rhodanien, il dispute près de 50 matchs et inscrit 6 buts, participant à la domination nationale de l’OL au début des années 2000.

Un parcours riche entre Ligue 1, Italie et Chypre

Après son passage à Lyon, il rejoint le Toulouse FC en 2005, où il connaît plusieurs saisons pleines en Ligue 1. Sa carrière le mène ensuite en Italie, à Lecce, puis à Châteauroux et à l’Omonia Nicosie à Chypre.

Il termine sa carrière de joueur au Tours FC, où il s’impose comme un cadre du vestiaire et devient une figure importante du club sur plusieurs saisons.

Une reconversion dans le coaching

Après sa carrière de joueur, Bryan Bergougnoux se reconvertit dans le football en devenant entraîneur. Il passe par Thonon Évian Grand Genève, également Tours, jusqu’à intégrer le staff de Didier Digard avec Le Havre en Ligue 1 depuis l’été dernier.

Ces dernières années, Bryan Bergougnoux avait été confronté à plusieurs problèmes de santé, dont un cancer de la parotide et un AVC, surmontés avec courage. Il continuait malgré tout son activité dans le football professionnel. Il laisse derrière lui une famille et quatre enfants.

À toute sa famille, ses proches, l’équipe de But! Football Club adresse ses plus sincères condoléances.

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