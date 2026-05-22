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FRANCE

Stade Rennais, OL Mercato : coup de théâtre pour Bentaleb (LOSC) ! 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 22:00
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Nabil Bentaleb (LOSC)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si l’OL et Franck Haise rêvent de Nabil Bentaleb (31 ans) au Stade Rennais, le LOSC et l’OL n’ont pas dit son dernier mot dans ce dossier phare du mercato.

Le Stade Rennais est loin d’avoir gagné la partie pour Nabil Bentaleb. Alors que Franck Haise pousserait fortement pour attirer le milieu algérien au Roazhon Park cet été, le LOSC vient de relancer totalement le suspense autour de l’avenir de son joueur.

Le LOSC a formulé une offre de prolongation 

Et Lille n’a clairement pas l’intention de laisser filer son cadre sans réagir. Selon Le Petit Lillois, le club nordiste a déjà transmis une proposition de prolongation à Nabil Bentaleb afin de tenter de le convaincre de poursuivre l’aventure la saison prochaine.

Une offensive importante dans un dossier devenu particulièrement chaud sur le marché. À 31 ans, l’international algérien sort d’une saison solide sous les couleurs lilloises malgré un statut parfois fluctuant au fil des mois. Utilisé à 37 reprises toutes compétitions confondues, Bentaleb a encore démontré toute sa valeur grâce à son expérience, sa qualité technique et sa maîtrise du tempo au milieu de terrain. Résultat : les prétendants se multiplient.

Le futur coach décisif pour Bentaleb

En France, l’OL s’était déjà positionné lors des deux dernières fenêtres de mercato. Mais ces dernières semaines, c’est surtout le Stade Rennais qui insiste fortement. Franck Haise apprécierait énormément le profil du joueur et aimerait en faire l’un des piliers de son futur entrejeu aux côtés d’Adrien Thomasson. Le Stade Rennais voit en lui un joueur capable d’apporter immédiatement du leadership, de l’équilibre et une vraie expérience du haut niveau dans un effectif en pleine reconstruction. Mais le LOSC compte bien défendre ses chances jusqu’au bout. 

Le club lillois espère toujours convaincre son milieu de terrain de rester malgré les nombreuses sollicitations. Et selon Le Petit Lillois, le joueur prend actuellement le temps d’analyser toutes les options qui s’offrent à lui. Un élément pourrait d’ailleurs peser très lourd dans sa décision : le futur projet sportif du LOSC. Car l’incertitude autour de l’identité du prochain entraîneur compliquerait actuellement les projections du joueur pour la saison prochaine. Tant que cette question ne sera pas réglée, Bentaleb resterait prudent concernant son avenir. 

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