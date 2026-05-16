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FRANCE

PSG Mercato : gros coup dur pour Bouaddi (LOSC) ! 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 20:30
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Ayyoub Bouaddi (LOSC)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si son talent ne se discute pas, le profil d’Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) ne serait pas totalement conforme à ce que demanderait Luis Enrique au PSG. 

Ayyoub Bouaddi voit une première barrière se dresser à Paris. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération au LOSC, le milieu de 18 ans attire naturellement l’attention des plus grands clubs européens, dont le PSG. Mais du côté parisien, le dossier serait loin d’être aussi simple qu’attendu.

Bouaddi, simple remplaçant au PSG ?

Selon une analyse data évoquée par Data Scout, le profil de Ayyoub Bouaddi ne correspondrait pas totalement aux exigences de Luis Enrique. Sur le plan physique, le jeune milieu coche pourtant de nombreuses cases. Son volume de course et son intensité correspondent parfaitement à ce que demande l’entraîneur espagnol dans son système de jeu. Mais c’est dans l’utilisation du ballon que le décalage apparaît.

Bouaddi brille davantage dans les tâches sans ballon, le pressing et la récupération, tandis que le PSG version Luis Enrique privilégie des milieux capables de dicter le tempo, de créer et de porter davantage le jeu offensif. Un point qui poserait clairement question dans l’optique d’un rôle de titulaire au PSG. « Bouaddi touche peu de ballons par rapport a ses coéquipiers André et Bentaleb, et même relativement à la moyenne de son équipe (18% en moins). Plutôt un remplaçant de Joao Neves que de Vitinha ? », s’interrogent les analystes. 

Bouaddi touche finalement peu de ballons au LOSC 

Dans l’entrejeu parisien, la concurrence est déjà très élevée et les profils sont très spécifiques. Le PSG cherche avant tout des joueurs capables de s’intégrer dans une circulation rapide, technique et orientée vers la création. Dans ce contexte, le jeune Lillois pourrait donc voir son arrivée se compliquer. Pour autant, rien n’est totalement fermé. 

Le talent de Bouaddi reste indiscutable, et son potentiel de progression énorme pourrait encore faire évoluer l’analyse des recruteurs parisiens dans les mois à venir. Mais à ce stade, le dossier semble freiné par une question centrale : celle de son adéquation avec le modèle de jeu imposé par Luis Enrique. Et dans un PSG où chaque recrue doit coller parfaitement au projet, ce type de détail peut faire toute la différence.

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