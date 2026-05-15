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FRANCE

PSG Mercato : le dossier Akliouche pourrait pousser un ancien du LOSC à l’AS Monaco

Par William Tertrin - 15 Mai 2026, 12:00
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Le mercato de Maghnes Akliouche s’accélère et pourrait provoquer un effet domino inattendu entre le PSG, la Juventus et l’AS Monaco.

Le dossier Maghnes Akliouche continue de prendre de l’ampleur à l’approche du mercato estival. Auteur d’une deuxième partie de saison particulièrement convaincante avec l’AS Monaco, le milieu offensif de 24 ans attire désormais plusieurs cadors européens, dont le PSG, la Juventus Turin ainsi que plusieurs clubs de Premier League.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’international français ne devrait pas rester sur le Rocher cet été, Monaco étant prêt à ouvrir la porte en cas d’offre estimée autour de 50 millions d’euros. Le PSG, qui suit le joueur depuis plusieurs mois, apparaît comme le favori dans ce dossier, porté par l’intérêt de Luis Enrique et Luis Campos, déterminés à renforcer l’animation offensive parisienne.

Zhegrova à Monaco ?

Mais la Juventus n’a pas dit son dernier mot. Consciente de la difficulté de rivaliser financièrement avec le PSG, la Vieille Dame envisagerait une stratégie différente : inclure un joueur dans la transaction pour faire baisser le prix du transfert, comme le rapporte Jeunesfooteux.

Dans cette optique, un nom revient avec insistance en Italie : Edon Zhegrova, ancien ailier du LOSC. Recruté par la Juventus lors du dernier mercato pour environ 15 millions d’euros, l’international kosovar n’a jamais réussi à s’imposer à Turin. Son temps de jeu limité et une relation compliquée avec son entraîneur poussent aujourd’hui le club bianconero à envisager un départ rapide.

La Juventus avec une longueur d’avance sur le PSG ?

Ce profil plaît à l’AS Monaco, déjà intéressée l’été dernier et qui verrait en Zhegrova un renfort immédiatement opérationnel sur les ailes, capable de compenser un éventuel départ d’Akliouche tout en apportant une solution expérimentée dans le système monégasque.

Alors que le PSG reste en pole dans le dossier Akliouche, la Juventus tente donc un coup stratégique en proposant un échange partiel. Une manœuvre qui pourrait redistribuer les cartes dans un mercato déjà très agité.

Affaire à suivre dans les prochaines semaines.

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