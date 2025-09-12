Le mercato s’est clôturé sur un coup d’éclat : Edon Zhegrova portera le maillot de la Juventus cette saison, et non celui de l’OM. Un choix fort, mûri dans le feu d’une dernière ligne droite agitée, où deux cadors européens ont rivalisé d’arguments pour séduire l’ailier kosovar. Dès sa présentation à Turin, le ton a été donné : ambition, détermination et envie de marquer la Serie A de son empreinte.

Zhegrova, un transfert à rebondissement lors du mercato

La bataille a été haletante jusqu’au bout entre l’OM, qui espérait attirer l’ex-Lillois, et la Juventus, très active sur le marché pour bâtir une équipe conquérante. C’est dans les toutes dernières heures du mercato que les dirigeants bianconeri ont bouclé l’opération, coupant l’herbe sous le pied au club phocéen. L’international kosovar, présenté aux côtés de Loïs Openda à Turin, a ainsi rejoint un effectif renforcé.

Un projet séduisant et des motivations personnelles fortes

Pourquoi Turin et pas Marseille ? Pour Zhegrova, la réponse sonne comme une évidence : c’est le projet global, et la vision partagée lors des discussions avec l’état-major bianconero – Damien Comolli en tête – qui ont fait pencher la balance. “Je suis très heureux et fier d’être à la Juve”, a-t-il confié lors de sa présentation. Conscient du défi que représente la Serie A, le joueur a senti qu’il pourrait continuer sa progression et viser l’excellence dans un environnement exigeant, aux côtés de talents déjà installés.

Ambitions et premières impressions à Turin : Zhegrova prêt à relever le défi

Dès ses premiers mots, Zhegrova a affiché un état d’esprit de compétiteur. S’il ne cache pas avoir traversé des périodes délicates sur le plan physique récemment, il assure vouloir être opérationnel très vite, porté par l’accompagnement du staff et la dynamique du groupe. “Cette équipe veut gagner chaque match. Nous allons avancer étape par étape. Je suis heureux de participer à ce projet”, a-t-il déclaré, déterminé à s’imposer chez les Bianconeri. Le Kosovar sait que la concurrence sera rude, mais ambitionne clairement de s’affirmer comme un élément clé de l’effectif turinois.

Le choix de Zhegrova interroge et attire déjà les regards. L’Italie attend de voir comment il va s’adapter à l’intensité de la Serie A et quelles ambitions il portera sous le maillot de la Vieille Dame. L’objectif est clair : briller, franchir un cap, et contribuer à la saison de tous les possibles pour la Juventus.