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OM Mercato : Jonathan David divise… mais les supporters disent oui !

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 13:40
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Cité comme priorité mercato de l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions, Jonathan David remporte l’adhésion des  supporters marseillais.

Le débat est lancé à l’OM… et il est loin d’être tranché. Si le nom de Jonathan David revient avec insistance dans les discussions mercato, les supporters de l’Olympique de Marseille semblent avoir pris position… mais pas sans nuances.

Dans un sondage publié par But!, à la question « L’OM doit-il foncer sur Jonathan David en cas de C1 ? », les résultats sont parlants :

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  • Oui, top joueur : 51,9 %
  • Non, mauvais choix : 29,6 %
  • Ne se prononce pas : 18,5 %

Une majorité de supporters de l’OM se dégage donc en faveur de l’attaquant canadien, preuve que son profil continue de séduire sur la Canebière. Sa capacité à évoluer dans plusieurs registres offensifs et son expérience européenne restent des arguments qui pèsent dans l’esprit des fans.

Mais derrière cette adhésion relative, les doutes persistent. La saison actuelle de David, notamment du côté de la Juventus Turin, interroge clairement. Avec 5 buts et 4 passes décisives en 28 matches, l’ancien Lillois peine à justifier son statut dans un championnat aussi exigeant que la Serie A. Un rendement qui refroidit une partie non négligeable des supporters marseillais.

À l’OM, un soutien mais aussi une certaine méfiance

La question financière reste également centrale. Avec un salaire élevé, David ne peut pas être un simple pari ou un joueur de rotation. Or, dans l’esprit de nombreux observateurs, l’OM doit prioritairement recruter un véritable finisseur, un attaquant clinique capable de peser immédiatement en Ligue des Champions, dans un rôle complémentaire à celui d’Amine Gouiri.

Ce sondage met donc en lumière une réalité contrastée : Jonathan David séduit encore, mais ne convainc pas totalement. L’OM avance sur une ligne de crête, entre opportunité de marché et réel besoin sportif. Une chose est sûre : en cas de qualification en C1, chaque décision sera scrutée. Et sur ce dossier, les dirigeants marseillais savent désormais qu’ils avancent avec un soutien… mais aussi une certaine méfiance.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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