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[11:00]Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Openda (ex RC Lens), sa victime dans le onze d’Haise serait déjà connue !
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Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Openda (ex RC Lens), sa victime dans le onze d’Haise serait déjà connue !

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 11:00
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Loïs Openda (Juve)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Franck Haise pourrait rapatrier Loïc Openda au Stade Rennais cet été. Le nom de l’ancien attaquant du RC Lens n’est pas nouveau en Bretagne.

Le Stade Rennais prépare déjà son mercato d’été et un nom prestigieux revient fort : Loïs Openda. L’actuel attaquant de la Juventus Turin, passé par le RC Lens, pourrait être l’un des gros dossiers offensifs du club breton.

Un dossier relancé en interne

Selon plusieurs échos confirmés par l’insider Jonathan sur X, l’idée d’un retour d’Openda en Ligue 1 ne daterait pas d’hier. « Ça m’a été évoqué soit cet été ou cet hiver », explique-t-il, en évoquant une piste sérieusement étudiée par le staff rennais.

Une information qui confirme un intérêt ancien et toujours actif pour l’attaquant belge. Arrivé avec de grandes attentes en Serie A, Openda traverse une saison plus contrastée à la Juventus Turin. Moins décisif, parfois en difficulté dans l’enchaînement des matchs, il pourrait être poussé vers la sortie dès cet été. Le club italien envisagerait même une séparation rapide, ouvrant la porte à plusieurs clubs européens.

Rennes à l’affût d’une opportunité

Du côté du Stade Rennais, l’intérêt s’inscrit dans une réflexion plus large sur le secteur offensif. Toujours selon la même source, une évolution de l’effectif est possible, notamment avec l’avenir incertain de Breel Embolo, dont la présence sur le long terme n’est pas totalement garantie. Dans ce contexte, Openda apparaît comme un profil idéal : vitesse, profondeur, efficacité.

Révélé en partie en France, notamment à Lens, Openda garde une forte cote en Ligue 1. Son retour serait vu comme un véritable coup sur le marché, à condition de trouver un accord avec la Juventus et de faire face à la concurrence. Franck Haise, qui connaît parfaitement le joueur, pourrait jouer un rôle clé dans ce dossier.

Une « victime » déjà identifiée ?

Dans les projections internes, son arrivée pourrait forcément redistribuer les cartes dans l’attaque rennaise, avec des conséquences directes sur la hiérarchie offensive. 

Mais à ce stade, le dossier reste encore ouvert et dépendra de plusieurs facteurs : prix, volonté du joueur et stratégie globale du club. Une chose est sûre : le nom d’Openda est désormais bien relancé du côté du Stade Rennais.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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