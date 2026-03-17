La saison de Mason Greenwood à l’OM ne cesse de faire parler. Véritable atout offensif, l’Anglais brille sur la scène française et européenne, attirant désormais le regard insistant de la Juventus Turin… où Jonathan David est ciblé.

Lorsqu’il est arrivé sur la Canebière après un passage remarqué à Getafe, peu imaginaient à quel point Mason Greenwood s’imposerait aussi vite dans le onze phocéen. Terrain comme vestiaire, il a rapidement pris une place centrale, devenant le joueur décisif qui manquait tant à l’attaque marseillaise. Sa polyvalence entre l’aile droite et l’axe, associée à une efficacité redoutable devant le but, a permis à l’OM de franchir un cap, même après le départ de Roberto De Zerbi. Pour explorer en détail le parcours de l’Anglais sous le maillot olympien, le profil complet de Mason Greenwood à l’OM offre un tour d’horizon de ses performances et de son évolution.

Des stats impressionnantes cette saison

La réussite de Greenwood se mesure avant tout sur le terrain. Sur la saison 2025/26, l’attaquant affiche, à ce stade, une série de statistiques étourdissantes :

25 matches disputés sur 26 possibles

Meilleur buteur de Ligue 1 grâce à ses 15 réalisations

4 passes décisives

Contribution directe à 35,8 % des buts marseillais

Toutes compétitions cumulées, Greenwood culmine à 25 buts et 8 passes décisives en 38 apparitions, confirmant sa place de leader offensif. En Ligue des champions, il a également pesé : 3 buts, 1 passe décisive – malgré une élimination de l’OM dès la phase de groupe, maigre consolation pour le joueur ambitieux mais preuve de son niveau continental. Sa montée en puissance alimente naturellement les rumeurs autour d’un départ, dont les détails du transfert imminent de Mason Greenwood depuis l’OM font déjà l’objet d’âpres discussions.

Pourquoi Greenwood attire la Juve

Impossible désormais de passer sous silence l’intérêt venu d’Italie. Selon Tuttosport, la Juventus observe Greenwood depuis plusieurs mois et compte profiter du contexte actuel pour convaincre joueur et club. La Vieille Dame veut rajeunir son secteur offensif et voit en Greenwood l’opportunité parfaite : un profil polyvalent, des chiffres convaincants, une valeur ajoutée indiscutable pour la Serie A.

Les relations entre l’OM et la Juve, déjà actives ces derniers mercati (notamment pour Timothy Weah ou encore dans le dossier Jonathan David), facilitent les discussions. Si le club piémontais n’affiche pas la puissance financière des ogres anglais ou espagnols, il sait jouer la carte des connexions et parier sur un prix de transfert maintenu proche de 50 millions d’euros, d’autant que Manchester United touchera un pourcentage sur toute revente. Aussi, il n’est pas difficile de penser que l’OM pourrait profiter de l’aubaine pour faciliter un deal avec Jonathan David, que les dirigeants marseillais rêvent de recruter en cas de qualification en Ligue des Champions.

Quel avenir pour Greenwood et l’OM ?

L’incertitude est donc grande à Marseille. Un avenir européen bouché compliquerait sérieusement la donne : sans Ligue des champions, difficile de retenir un joueur aussi convoité. Sous contrat jusqu’en 2027, Greenwood garde la main sur son destin, mais l’OM devra bien manœuvrer pour maximiser l’opération, surtout avec la clause Man United à gérer. Certains clubs n’hésiteraient pas à casser leur tirelire pour l’attirer, comme évoqué du côté de l’Espagne ou d’Italie. La situation contractuelle, la valorisation du transfert et l’appétit des candidats ambitionnent un mercato aussi brûlant qu’incertain. Pour suivre les dernières projections, les fans du club peuvent consulter un aperçu du possible transfert de Greenwood vers une destination de prestige. Hier, la rumeur de l’Atlético Madrid a été relancée. Les supporters marseillais retiennent leur souffle : entre rêve européen et nécessité de renforcer leur équipe via un joli coup financier, le futur de Mason Greenwood à l’OM fait vibrer tout le football continental.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France