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Carnet noir : Liverpool en deuil, Arsenal et la Juventus aussi

Par Laurent Hess - 16 Avr 2026, 16:40
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Le monde du football est en deuil. L’ancien gardien autrichien Alex Manninger est décédé à l’âge de 48 ans dans un tragique accident de la route survenu près de Salzbourg, en Autriche.

Une disparition brutale qui bouleverse plusieurs grands clubs européens, notamment Liverpool FC, Arsenal FC et la Juventus FC, où il avait évolué au cours de sa carrière.

Un accident dramatique près de Salzbourg

Selon la presse allemande et autrichienne, le drame s’est produit à un passage à niveau non sécurisé. Le minibus conduit par Alex Manninger a été violemment percuté par un train régional.

La violence du choc a été extrême :

  • le véhicule a été traîné sur plusieurs mètres
  • le conducteur est resté coincé dans l’épave

Les secours n’ont malheureusement rien pu faire pour sauver l’ancien international autrichien.

Une carrière marquée par les grands clubs européens

Au cours de sa carrière, Alex Manninger avait disputé 33 matchs avec la sélection autrichienne et évolué dans plusieurs clubs prestigieux.

Il s’était notamment illustré :

  • à Arsenal FC entre 1998 et 2002
  • à la Juventus FC entre 2008 et 2012
  • puis à Liverpool FC lors de la saison 2016-2017

Gardien expérimenté, il avait marqué les esprits par son professionnalisme et sa longévité au plus haut niveau avant de prendre sa retraite en 2017.

Les hommages affluent

Très rapidement, les réactions se sont multipliées dans le monde du football. Le Red Bull Salzburg a notamment publié un message poignant :

« Nous pleurons notre ancien gardien Alexander Manninger, qui a tragiquement trouvé la mort dans un accident. Nos pensées accompagnent sa famille et ses amis. Repose en paix. »

Un hommage à l’image de l’émotion suscitée par cette disparition.

Une figure respectée du football européen

Sans être la star la plus médiatisée de sa génération, Alex Manninger était reconnu pour sa rigueur, sa discrétion et son engagement.

Dans chacun des clubs où il est passé, il a laissé le souvenir d’un joueur exemplaire, apprécié de ses coéquipiers comme des supporters.

Verdict : un drame qui touche toute l’Europe du football

La disparition d’Alex Manninger rappelle brutalement la fragilité de la vie, même pour les figures du sport.

D’Arsenal FC à Liverpool FC en passant par la Juventus FC, c’est tout le football européen qui est aujourd’hui en deuil.

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