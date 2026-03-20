PSG, OL, OM Mercato : Benatia dégaine une arme secrète pour convaincre Jonathan David !

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L’Olympique de Marseille prépare déjà un mercato estival explosif. Alors que le nom de Jonathan David circule avec insistance sur la Canebière, un élément inattendu pourrait rebattre les cartes dans ce dossier brûlant…



Et il s’appelle… Derek Cornelius. Relégué avec la réserve des Rangers et sur le point de revenir à Marseille, le défenseur canadien pourrait devenir un levier relationnel inattendu pour attirer son compatriote. Une piste surprenante mais pas totalement farfelue dans un marché des transferts où les réseaux personnels jouent parfois un rôle décisif.

Cornelius poussé vers la sortie par les Rangers

Arrivé en Écosse avec l’ambition de relancer sa carrière, Derek Cornelius n’a jamais réellement convaincu. Selon la presse locale, il ne s’entraîne même plus avec le groupe professionnel des Rangers.

Le verdict du staff est sans appel :

condition physique jugée insuffisante

performances décevantes

déclassement avec l’équipe réserve

Un signal très fort envoyé par le club écossais. Son retour à Marseille semble désormais inévitable, même si l’OM l’avait clairement invité à se trouver un nouveau point de chute l’été dernier.

Mais dans ce contexte compliqué, Cornelius pourrait malgré lui rendre service aux dirigeants olympiens.

Une proximité avec Jonathan David qui pourrait faire l’affaire de l’OM

Car le défenseur canadien entretient une relation très proche avec Jonathan David, l’un des attaquants les plus convoités du prochain mercato. Les deux internationaux partagent une forte complicité en sélection.

Dans un dossier où l’OM devra rivaliser avec le PSG et l’OL — voire avec plusieurs clubs étrangers — ce facteur humain pourrait peser.

Les dirigeants marseillais, menés par Medhi Benatia, savent que convaincre David ne se jouera pas uniquement sur l’aspect financier.

projet sportif

temps de jeu

ambiance de vestiaire

intégration rapide

Tous ces éléments comptent pour un joueur en quête d’un nouveau défi.

Et la présence d’un compatriote proche pourrait clairement faciliter la décision.

PSG et OL à l’affût, bataille totale en vue

Jonathan David reste un profil premium sur le marché. Son expérience en Ligue 1, sa régularité devant le but et sa capacité à évoluer dans différents systèmes en font une cible prioritaire pour plusieurs clubs français.

Le PSG dispose d’un argument financier majeur et pourrait proposer un montage incluant Randal Kolo Muani.

L’OL, de son côté, cherche un leader offensif capable de franchir un cap.

Dans ce contexte, l’OM devra jouer finement. Et chaque détail peut devenir déterminant.

Verdict : un atout inattendu… mais pas suffisant ?

La proximité entre Cornelius et David peut aider Marseille à exister dans ce dossier. Mais elle ne suffira pas si le club phocéen ne valide pas ses objectifs sportifs. Une qualification en Ligue des champions serait un argument décisif. Sans elle, convaincre un attaquant du calibre de Jonathan David s’annonce très compliqué… avec ou sans Cornelius à ses côtés.

🚨 Prêté par l'OM, Derek Cornelius 🇨🇦 a été ÉCARTÉ de l'équipe première des Rangers ! ❌



Le défenseur canadien s'entraîne désormais avec la réserve du club écossais. 👀



(@ReadRangers) pic.twitter.com/KIz10YDO4x — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 19, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)