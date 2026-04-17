Un grand d’Europe veut arracher Rüdiger au Real Madrid, le FC Barcelone fonce sur une pépite brésilienne

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que plusieurs dossiers majeurs agitent déjà les deux grands rivaux de Liga. Entre l’avenir incertain de Antonio Rüdiger au Real Madrid CF et la bataille qui se prépare autour du prodige brésilien Eduardo Conceição, convoité par le FC Barcelone, les grandes manœuvres ont commencé.

Selon les dernières indiscrétions venues d’Italie et d’Angleterre, la Juventus FC rêve de récupérer Rüdiger, tandis que le FC Barcelone tente d’anticiper l’avenir en ciblant l’un des talents les plus prometteurs du Brésil.

La Juventus à l’affût pour Antonio Rüdiger

D’après TuttoJuve, la Juventus suit de très près la situation contractuelle d’Antonio Rüdiger. Le défenseur central allemand, pilier du Real Madrid, réfléchirait actuellement à la suite de sa carrière.

Son prochain engagement pourrait représenter le dernier grand contrat de très haut niveau de son parcours professionnel. Une donnée qui attire logiquement plusieurs grands clubs européens.

La Juventus aimerait profiter d’une éventuelle opportunité si le joueur venait à se retrouver libre cet été. Le club turinois cherche toujours à renforcer son secteur défensif avec un leader expérimenté, capable d’apporter immédiatement son vécu et sa personnalité.

Au Real Madrid CF, Rüdiger reste un élément important, mais son avenir pourrait rapidement devenir l’un des grands dossiers de l’été.

Le FC Barcelone fonce sur Eduardo Conceição

Pendant ce temps, le FC Barcelone regarde déjà vers le futur. Selon Mail Sport, le club catalan fait partie des favoris pour recruter Eduardo Conceição, attaquant brésilien de seulement 16 ans évoluant à SE Palmeiras.

Considéré comme le nouveau joyau du centre de formation de Palmeiras, le jeune offensif attire déjà les plus grands clubs du continent.

Le Barça n’est toutefois pas seul sur le dossier. Manchester City FC serait également très avancé, tandis que Newcastle United FC a déjà tenté sa chance.

Les Magpies ont formulé une première offre de 21,5 millions de livres, accompagnée de 13 millions de bonus. Une proposition refusée par Palmeiras.

Palmeiras fixe ses conditions

Le club brésilien se montre particulièrement ferme dans les négociations. Toujours selon la presse anglaise, Palmeiras exige au minimum 30 millions de livres immédiatement pour laisser partir son crack.

Une somme énorme pour un joueur de 16 ans, mais qui confirme l’immense potentiel prêté à Eduardo Conceição.