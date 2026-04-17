FC Barcelone Mercato : le Barça veut signer un de ses bourreaux et prépare un échange

Le FC Barcelone prépare un mercato ambitieux et pourrait frapper fort sur deux dossiers majeurs. Entre la succession de Robert Lewandowski en attaque et le renforcement défensif réclamé par Hansi Flick, la direction catalane active plusieurs pistes importantes.

Selon les informations relayées par Matteo Moretto dans La Pizarra de Quintana, le Barça suit désormais de très près Alexander Sørloth, attaquant de l’Atlético de Madrid. En parallèle, le club blaugrana avancerait aussi sur le dossier Alessandro Bastoni avec une formule incluant un échange.

Deux opérations qui pourraient redessiner l’effectif barcelonais dès la saison prochaine.

Sørloth ciblé pour préparer l’après Lewandowski

Au Barça, la question du futur de Robert Lewandowski devient centrale. L’attaquant polonais continue d’attirer plusieurs offres colossales venues de l’extérieur de l’Europe. En parallèle, une prolongation de contrat avec un salaire revu à la baisse serait aussi à l’étude.

Face à cette incertitude, la cellule sportive anticipe déjà l’avenir. Et le profil d’Alexander Sørloth coche de nombreuses cases. Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’Atlético, l’international norvégien plaît pour sa puissance, son jeu dos au but et sa capacité à peser immédiatement dans la surface.

Le joueur n’est pas un inconnu pour Barcelone. Véritable bourreau du club catalan ces derniers mois, Sørloth a souvent posé d’énormes problèmes à la défense blaugrana grâce à son impact physique et son sens du but.

En interne, certains dirigeants voient en lui un successeur crédible à Lewandowski, capable de s’adapter rapidement aux exigences du système de Hansi Flick.

Bastoni dit oui, le Barça prépare un échange

Le secteur offensif n’est pourtant pas la seule priorité. En défense aussi, le FC Barcelone veut frapper un grand coup avec Alessandro Bastoni.

Toujours selon les indiscrétions venues d’Espagne, le défenseur de l’Inter Milan aurait déjà donné son feu vert au projet catalan. Les discussions sur les conditions personnelles ne poseraient aucun problème.

Le vrai obstacle concerne désormais les négociations entre clubs. L’Inter attendrait une offre conséquente pour libérer son cadre défensif.

Pour faire avancer les discussions, le nom de Héctor Fort aurait été mis sur la table. Le jeune talent formé à La Masia plaît depuis longtemps aux dirigeants italiens et pourrait entrer dans l’opération.

Un montage financier autour de 55 millions d’euros plus Héctor Fort est évoqué pour convaincre l’Inter.

Un mercato stratégique pour Hansi Flick

Après plusieurs mercatos marqués par des contraintes économiques, le Barça veut désormais cibler des profils immédiatement performants. L’idée est claire : entourer Hansi Flick avec un effectif capable de rivaliser rapidement en Ligue des champions de l’UEFA.

Avec Sørloth, Barcelone sécuriserait une alternative crédible à Lewandowski. Avec Bastoni, le club renforcerait considérablement son axe défensif avec l’un des centraux les plus cotés d’Europe.

Le prochain été s’annonce donc brûlant en Catalogne. Et si ces deux dossiers se concrétisent, le FC Barcelone enverrait un message fort à toute l’Europe.