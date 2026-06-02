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FRANCE

PSG Mercato : après Batrakov, une deuxième recrue a donné son accord à Paris !

Par Fabien Chorlet - 2 Juin 2026, 06:00
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Yan Diomandé (RB Leipzig)

Ciblé par le PSG en vue du mercato estival, Yan Diomandé (RB Leipzig) serait partant pour une arrivée à Paris cet été.

Comme nous vous l’avons relayé ce lundi, une première recrue estivale serait en approche au Paris Saint-Germain : Alexeï Batrakov. L’agent du milieu offensif du Lokomotiv Moscou, Dmitry Cheltsov, a déclaré au journal russe Championnat que le transfert de son joueur à Paris serait bouclé à 95%.

Après Batrakov, Diomandé aussi en approche ?

En parallèle du dossier Alexeï Batrakov, une autre piste offensive prendrait de l’épaisseur du côté du PSG à l’approche du mercato estival. Courtisé par le club de la capitale depuis plusieurs mois, l’attaquant du RB Leipzig aurait donné son feu vert pour rejoindre le double champion d’Europe en titre, selon Foot Mercato.

L’Ivoirien aurait également ouvert la porte à un départ vers Liverpool, principal concurrent du PSG dans ce dossier. Les dirigeants parisiens doivent désormais trouver un terrain d’entente avec le club allemand pour finaliser l’opération. Plusieurs réunions auraient déjà eu lieu entre les différentes parties ces dernières semaines.

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