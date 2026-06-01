PSG Mercato : Paris tient sa première recrue estivale !

Le milieu offensif russe du Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov, devrait devenir la première recrue du PSG du mercato estival.

Une première recrue estivale serait en approche au Paris Saint-Germain. Sur les radars du club de la capitale depuis plusieurs mois, Aleksey Batrakov devrait, sauf retournement de situation, signer au PSG pour la somme de 25 millions d’euros.

Un transfert bouclé à 95% ?

L’agent du milieu offensif du Lokomotiv Moscou, Dmitry Cheltsov, a déclaré au journal russe Championnat que le transfert de son joueur à Paris serait bouclé à 95%. Luis Campos, l’homme fort du recrutement parisien, devrait se rendre prochainement en Russie pour finaliser cette première arrivée de l’été.

Aleksey Batrakov est l’un des plus grands espoirs du football russe. Âgé de 20 ans, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou s’est imposé comme un titulaire indiscutable grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres. International russe, il sort d’une saison remarquée avec le club moscovite, où il s’est illustré par son efficacité devant le but et sa faculté à créer des occasions pour ses partenaires.