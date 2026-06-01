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FRANCE

Stade Rennais Mercato : après Thomasson, un accord trouvé avec deux autres joueurs !

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 11:15
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Franck Haise

Après avoir recruté librement Adrien Thomasson, le Stade Rennais serait parvenu à un accord avec deux joueurs dont l’identité n’a pas encore filtré.

Le Stade Rennais devrait être l’un des principaux acteurs du mercato estival en Ligue 1. Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, le club Rouge et Noir envisagerait de recruter pas moins de neuf joueurs cet été afin de renforcer en profondeur l’effectif de Franck Haise.

Après Thomasson, deux nouvelles recrues en approche ?

Et les dirigeants rennais ne perdraient pas de temps puisqu’ils auraient déjà trouvé un accord avec deux joueurs, selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001. L’insider du SRFC n’a toutefois pas souhaité révéler leur identité, précisant simplement qu’il s’agirait de pistes déjà évoquées dans la presse ces dernières semaines.

Parmi les noms associés au Stade Rennais figurent notamment Lucas Chevalier (PSG), Malang Sarr (RC Lens), Maxime Estève (Burnley), Saël Kumbedi et Mohammed Amoura (Wolfsburg), Antoine Hainaut (Venezia), Allan Linguet (Dunkerque), William Mikelbrencis (Hambourg), Nabil Bentaleb, libre de tout contrat, Arthur Avom, Pablo Pagis (Lorient), Kévin Danois, Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) ou encore Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), alors que le club breton a déjà enregistré l’arrivée libre d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens.

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