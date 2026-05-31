Le Stade Rennais et l’OGC Nice seraient sur les traces du même arrière droit prometteur qui dispute le tournoi Maurice Revello.

Le Stade Rennais continue de scruter les jeunes talents capables de renforcer son effectif à moyen terme. Et selon les dernières tendances, le club breton s’intéresse de très près à un défenseur prometteur qui figure également dans les petits papiers de l’OGC Nice. Un nouveau duel de mercato pourrait ainsi voir le jour entre les deux formations de Ligue 1.

Iyadh Riahi, le nom qui monte

À seulement 20 ans, Iyadh Riahi attire de plus en plus de regards. Le latéral droit du Stade Tunisien réalise une progression remarquée dans le championnat tunisien, où ses performances ne passent plus inaperçues. Cette saison, le défenseur a disputé 20 rencontres de championnat et confirmé les qualités qui font de lui l’un des plus grands espoirs tunisiens à son poste. Rapide, agressif dans les duels, capable de se projeter offensivement tout en conservant une bonne discipline défensive, le joueur possède un profil particulièrement recherché sur le marché actuel.

Selon Foot Mercato, le Stade Rennais ne se contente plus d’une simple veille sur le dossier. Le club breton aurait décidé d’accélérer les choses en envoyant des observateurs au Tournoi Maurice Revello, plus connu sous le nom de Tournoi de Toulon. Sélectionné avec l’équipe de Tunisie U23, Iyadh Riahi profitera de cette vitrine internationale pour tenter de convaincre définitivement les recruteurs présents dans les tribunes. Les dirigeants rennais souhaitent profiter de cette compétition pour analyser le joueur dans un contexte de haut niveau face à des adversaires variés.

Mais Rennes n’est pas seul sur ce dossier. L’OGC Nice surveille également avec attention l’évolution du jeune défenseur. Les Aiglons apprécieraient eux aussi son potentiel et sa marge de progression. Le club azuréen, qui a souvent misé sur de jeunes profils à fort potentiel ces dernières années, pourrait rapidement se positionner si les observations sont concluantes.

Un profil typique du projet rennais

Ce dossier correspond parfaitement à la stratégie régulièrement adoptée par le Stade Rennais. Le club breton a bâti une partie de sa réussite sur sa capacité à détecter des talents émergents avant leur explosion sur la scène européenne. Franck Haise pourrait ainsi récupérer un joueur encore peu connu du grand public mais considéré comme l’un des profils les plus prometteurs du football tunisien.

Les prochains jours pourraient être déterminants pour l’avenir d’Iyadh Riahi. Une belle prestation sous le maillot tunisien renforcerait forcément l’intérêt des clubs français. Pour le Stade Rennais comme pour l’OGC Nice, l’objectif sera désormais de prendre une longueur d’avance avant que d’autres prétendants européens ne viennent s’inviter dans le dossier.