Le Stade Rennais veut avancer très vite sur deux nouvelles recrues après l’arrivée d’Adrien Thomasson au mercato estival.

Le mercato du Stade Rennais pourrait rapidement s’accélérer. Alors que plusieurs supporters rêvaient de voir débarquer Roony Bardghji cet été, cette piste semble aujourd’hui très éloignée. En parallèle, Franck Haise travaillerait déjà activement sur deux nouvelles recrues pour renforcer son effectif après l’arrivée d’Adrien Thomasson. De quoi alimenter l’excitation autour du mercato rennais.

La piste Bardghji prend du plomb dans l’aile

Ces derniers jours, le nom de Roony Bardghji a suscité de nombreuses réactions du côté des supporters bretons. Le jeune talent offensif, recruté l’été dernier par le FC Barcelone et annoncé vers un prêt, apparaissait comme un profil particulièrement séduisant. Mais selon l’insider Jonathan, cette hypothèse ne serait pas d’actualité.

Ce dernier affirme que le dossier est totalement écarté, évoquant notamment des interrogations liées à « l’hygiène de vie » du joueur. Une information qui refroidit considérablement les espoirs de ceux qui imaginaient déjà le crack suédois sous les couleurs rennaises.

Haise prépare déjà la suite

Si cette piste semble fermée, le Stade Rennais ne reste pas inactif pour autant. Toujours selon la même source, Franck Haise aurait déjà identifié deux autres priorités pour poursuivre la construction de son effectif. Après l’arrivée d’Adrien Thomasson, le technicien breton souhaiterait désormais renforcer deux secteurs bien précis.

Un latéral gauche figure parmi les besoins identifiés, tout comme un milieu de terrain capable d’apporter de nouvelles solutions dans l’entrejeu. Une stratégie logique alors que le Stade Rennais cherche à retrouver une place de premier plan dans le championnat.

Pour l’instant, aucun nom ne filtre réellement concernant ces deux dossiers. « Après on me donne des noms régulièrement mais difficile de savoir qui seront ces joueurs », a expliqué Jonathan. Une déclaration qui confirme que plusieurs pistes sont actuellement étudiées en interne sans qu’une tendance claire ne se dégage encore. Une chose est sûre : le Stade Rennais n’a pas l’intention de s’arrêter à Thomasson et pourrait rapidement animer le marché avec de nouvelles annonces.