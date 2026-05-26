Alors que le mercato approche à grands pas, Hansi Flick a déjà demandé un énorme renfort au FC Barcelone.

Le FC Barcelone entre dans une phase de réflexion profonde avant l’ouverture du mercato. Et Hansi Flick, loin de se limiter au terrain, a déjà identifié un chantier prioritaire pour la saison prochaine : la préparation physique de son effectif.

Flick veut recruter un préparateur physique

Si le technicien allemand a réussi à stabiliser certains secteurs de jeu depuis son arrivée, un constat inquiétant persiste en interne : la fragilité physique de l’équipe sur l’ensemble de la saison. Une situation jugée problématique dans les rendez-vous majeurs, notamment en Ligue des champions. Selon Fichajes, Flick souhaite désormais un renfort très spécifique dans son staff technique : l’arrivée d’un préparateur physique de très haut niveau.

L’objectif est clair : renforcer la structure athlétique du groupe et réduire les blessures à répétition qui ont fortement perturbé la saison barcelonaise. En coulisses, le départ annoncé de plusieurs figures de l’encadrement cet été, dont certains éléments clés du suivi physique, accentue encore davantage ce besoin de réorganisation. Malgré les ajustements déjà réalisés, notamment avec l’arrivée de Julio Tous, les résultats ne correspondent pas encore aux standards exigés par le coach allemand. Le constat est sévère : baisse d’intensité en fin de match, fragilités musculaires récurrentes et incapacité à maintenir un rythme élevé sur la durée.

Le FC Barcelone doit franchir un cap cet été

Pour Flick, ce déficit physique empêche le Barça de rivaliser durablement avec les grandes équipes européennes, notamment dans les matchs à haute intensité. Mais la demande du coach se heurte à une réalité institutionnelle complexe. La direction du FC Barcelone considère que la structure actuelle du pôle performance est difficilement modifiable à court terme, et ne souhaite pas bouleverser l’organisation mise en place. Un point de blocage important, alors même que certains cadres du vestiaire commencent eux aussi à exprimer leur frustration. Plusieurs joueurs auraient déjà recours à des préparateurs physiques personnels pour compenser les manques ressentis au quotidien au centre d’entraînement.

Dans ce contexte, Hansi Flick prévoit une réunion décisive avec Deco et les dirigeants dans les prochains jours. L’entraîneur allemand veut clarifier les responsabilités et imposer une évolution rapide du modèle de préparation. Son message est sans ambiguïté : sans renforcement du staff et sans changement profond de méthodologie, le FC Barcelone restera en difficulté au plus haut niveau européen. Le mercato ne se jouera donc pas uniquement sur les joueurs… mais aussi dans les coulisses du club.