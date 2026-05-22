Le président du FC Barcelone a fait de grandes annonces en vue de la saison prochaine.

Joan Laporta n’a rien retenu. Le président du FC Barcelone a profité d’une prise de parole très attendue pour envoyer plusieurs messages extrêmement forts avant la saison prochaine. Entre ambitions mercato et attaque frontale contre le Real Madrid, le patron du Barça a frappé fort.

« Le Barça peut signer qui il veut »

Et ses déclarations risquent de faire énormément parler en Espagne. Sur le mercato d’abord, Laporta a affiché une confiance totale malgré les difficultés économiques régulièrement évoquées autour du club catalan. « On n’écarte personne. Le Barça peut signer qui il veut. Que les joueurs qui veulent venir nous aident, on pose nos conditions », a-t-il affirmé avec ambitions.

Une phrase lourde de sens qui confirme clairement les objectifs du FC Barcelone pour cet été. Malgré les contraintes financières, le président blaugrana veut montrer que le Barça reste capable d’attirer les plus grands joueurs européens. Une manière aussi de répondre aux nombreuses critiques sur la capacité réelle du club à recruter au plus haut niveau. Depuis plusieurs semaines, les noms de Luis Díaz, Julián Álvarez ou encore plusieurs jeunes talents européens circulent autour du Camp Nou. Et avec cette sortie, Laporta envoie un message clair : Barcelone ne compte pas rester spectateur du mercato.

Laporta détruit Pérez

Mais le président catalan ne s’est pas arrêté là. Interrogé sur la récente conférence de presse de Florentino Pérez au Real Madrid, Laporta a lancé une attaque particulièrement violente contre le grand rival madrilène : « Je pense qu’elle était grotesque, elle avait une stratégie : détourner l’attention de deux ans sans rien gagner, ça les inquiète beaucoup. Ils doivent justifier l’injustifiable. »

Une déclaration explosive qui relance immédiatement les tensions entre les deux géants espagnols. Le président du Barça cible directement la pression grandissante autour du Real Madrid après plusieurs saisons jugées décevantes sur certains objectifs majeurs. Cette guerre de communication intervient dans un contexte où le FC Barcelone veut afficher un retour au premier plan aussi bien sportivement qu’économiquement. Avec Hansi Flick installé sur le banc et un mercato qui s’annonce actif, Laporta cherche visiblement à remobiliser tout l’environnement blaugrana autour d’un discours offensif et ambitieux.