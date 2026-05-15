Revue de presse espagnole : la nouvelle polémique Mbappé agite le Real Madrid, le mercato s’accélère au FC Barcelone

Voici la revue de presse espagnole en date de ce vendredi 15 mai 2026.

SPORT : « Mbappé en feu »

Le quotidien Diario Sport revient sur une soirée tendue au Santiago Bernabéu, marquée par une forte bronca du public madrilène contre Kylian Mbappé. L’attaquant français a été copieusement sifflé, mais a répondu aux critiques en évoquant une remarque attribuée au staff : « On m’a dit que je suis le quatrième attaquant de l’effectif ».

Dans la foulée, Mbappé a tenu à défendre le travail de son entraîneur Xabi Alonso, dans un contexte déjà électrique. De son côté, Álvaro Arbeloa a réagi en rappelant les performances du joueur : « Il a aussi marqué le plus de buts en première partie de saison », cherchant à relativiser la polémique autour de son statut dans l’équipe.

Sur le versant barcelonais, le média évoque également un tournant important dans l’effectif. Lewandowski fera ses adieux au Camp Nou dimanche, tandis que Hansi Flick doit officialiser le renouvellement de son contrat dès lundi, confirmant la continuité du projet sportif. L’attaquant polonais est annoncé sur le départ, avec une possible destination en Arabie saoudite, ouvrant une nouvelle page.

AS : « Le coup de gueule final »

Le quotidien AS revient sur la soirée très tendue au Santiago Bernabéu, marquée par une atmosphère électrique autour de Kylian Mbappé et du staff madrilène. Malgré un triomphe qualifié de “transcendantal” du Real Madrid, l’ambiance a été gâchée par les sifflets du public et un échange musclé entre le joueur français et l’entraîneur.

Mbappé aurait vivement réagi en déclarant : « On m’a dit que j’étais le quatrième attaquant ». Une phrase que le coach, Álvaro Arbeloa, conteste fermement : « Je n’ai jamais dit ça. Mais on ne peut pas titulariser un joueur qui, quatre jours avant, n’était pas disponible pour un autre match. Ici, c’est moi qui décide. »

MARCA : « Le Bernabéu ne pardonne pas et Mbappé explose contre Arbeloa »

MARCA décrit une soirée de fortes tensions au Bernabéu. Le public madrilène a sifflé massivement Kylian Mbappé, mais aussi Vinícius, dans une ambiance très crispée.

Le journal insiste sur les propos attribués à Mbappé, se sentant relégué au rang de “quatrième attaquant”. La réponse d’Álvaro Arbeloa est tout aussi ferme, rappelant que les choix sportifs lui appartiennent pleinement.

Le club aurait également fait retirer des banderoles visant Florentino Pérez, preuve d’une tension interne grandissante.

MUNDO DEPORTIVO

Mundo Deportivo adopte une approche plus orientée mercato et projet sportif, avec deux dossiers majeurs au FC Barcelone.

D’abord, João Pedro est désormais présenté comme la priorité offensive du FC Barcelone : le joueur de Chelsea grimpe au sommet des pistes étudiées par la direction sportive.

Ensuite, Julián Álvarez est évoqué comme potentiellement “sur le marché”. L’Atlético Madrid serait ouvert à une vente, avec une préférence pour un transfert vers le PSG plutôt qu’un concurrent direct espagnol.

Enfin, le média revient aussi sur la victoire du Real Madrid face à Oviedo (2-0), dans un contexte néanmoins marqué par une “bronca histórica” contre Mbappé, sifflé par une partie du Bernabéu.