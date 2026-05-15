OM Mercato : sept départs annoncés cet été, le cas Greenwood est réglé

L’OM s’avance vers un mercato estival potentiellement explosif, marqué par de nombreux départs majeurs et des incertitudes autour de plusieurs cadres du vestiaire.

Le Vélodrome pourrait bien vivre une nouvelle révolution cet été. Alors que l’OM termine une saison agitée, la tendance est clairement à un vaste renouvellement de l’effectif. Plusieurs joueurs prêtés ne devraient pas être conservés, tandis que d’autres cadres historiques ou récents pourraient également plier bagage. Selon La Provence, « la plupart des gros salaires sont appelés à changer d’air cet été alors que l’austérité est annoncée ». On rappelle que l’OM table sur 100 millions d’euros de ventes cet été.

Les prêtés déjà tournés vers la sortie

Parmi les dossiers déjà quasi réglés, les joueurs arrivés sous forme de prêt ne devraient pas prolonger l’aventure marseillaise. Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren ou encore Ethan Nwaneri, prêtés cette saison, sont attendus dans leurs clubs respectifs à l’issue de leur passage à Marseille, comme le confirme le quotidien local.

Le cas Nwaneri a notamment fait l’objet d’un suivi particulier à Arsenal, notamment en raison de son temps de jeu et des conditions de son prêt.

Une vague de départs chez les cadres

Au-delà des prêts, plusieurs titulaires pourraient eux aussi quitter la Canebière. Le gardien Geronimo Rulli, le défenseur Leonardo Balerdi, le milieu Pierre-Emile Højbjerg ou encore l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang sont cités parmi les joueurs susceptibles de rebondir ailleurs cet été.

Dans le cas de Mason Greenwood, la situation reste floue : le joueur n’a pas tranché définitivement sur son avenir, et a même laissé la porte ouverte lors des trophées UNFP, même si la tendance évoquée par la presse penche vers un départ.

Kondogbia, le dossier le plus épineux

Le cas Geoffrey Kondogbia cristallise lui aussi les interrogations. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu de terrain dispose d’un salaire important estimé à environ 450 000 € mensuels.

Mais surtout, son rôle sportif et sa condition physique interrogent. Régulièrement touché par des problèmes physiques et repositionné en défense centrale cette saison, il incarne un profil difficile à gérer pour la direction marseillaise : valeur salariale élevée, disponibilité irrégulière et statut sportif incertain.

Un OM en reconstruction permanente

Cette situation s’inscrit dans une dynamique plus large : l’OM continue de remodeler profondément son effectif saison après saison, entre arrivées ambitieuses et départs de joueurs majeurs. Une nouvelle fois, l’été sera très chaud sur la Canebière.