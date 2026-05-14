De nouveau sacré champion de France sur le banc du PSG, Luis Enrique est entré dans l’histoire de la Ligue 1… devant l’OM et l’ASSE.

Le PSG continue d’écrire sa propre histoire… et de bousculer celle de la Ligue 1. Une nouvelle fois sacré champion de France, le club de la capitale confirme son hégémonie nationale sous les ordres de Luis Enrique, et en profite pour envoyer un message fort à tout le championnat.

Une domination historique en Ligue 1

Avec ce nouveau titre, le PSG porte son total à 14 sacres en championnat, creusant encore l’écart avec ses poursuivants directs. Le club de la capitale empile les trophées et continue d’asseoir une domination rarement vue dans l’histoire du football français. Dans le même temps, le PSG détient également des records majeurs sur les coupes nationales, confirmant une supériorité globale sur la scène française.

Sur le plan des titres consécutifs, le record reste détenu par l’OL, avec 7 championnats d’affilée entre 2002 et 2008. Mais le PSG se rapproche dangereusement avec une série désormais portée à 5 titres consécutifs, dépassant plusieurs grandes périodes historiques du football français.

Des cycles marquants pour l’ASSE et l’OM

Le PSG dépasse également les grandes dynamiques du passé. L’ASSE avait dominé la fin des années 60 et le début des années 70 avec quatre titres consécutifs, un cycle mythique dans l’histoire du club. Même constat pour l’OM, qui avait connu une période forte à la fin des années 80 et au début des années 90, avant d’être stoppé net dans un contexte extra-sportif.

Sous la direction de Luis Enrique, le PSG ne se contente plus de gagner : il s’installe dans une logique de domination longue durée. Derrière les chiffres, c’est une véritable course contre l’histoire qui s’engage désormais, avec un objectif clair : continuer à repousser les limites du championnat de France. Et au vu de la dynamique actuelle, personne ne semble encore en mesure de freiner la machine parisienne.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League